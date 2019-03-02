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«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

03.03.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За 10 лет игр в КХЛ всего четыре раза «зубры» выходили в плей-офф, да и там вылетали на первой же стадии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Для исправления ситуации были перепробованы, пожалуй, все методы: и менеджмент менялся, и тренеров привозили из-за океана, и легионеров тасовали, как козыри в колоде, но становилось всё хуже. Нынешний сезон стал самым провальным: предпоследнее место и минимум набранных очков.

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я начал подозревать (Шуневич пусть в первый раз послушает, хоть он и министр внутренних дел), что у нас бардака в хоккее хватает. По знакомству взять дружка, сынка, еще кого-то впихнуть и так далее. Вот этого не должно быть. Поэтому я туда Баскова и направил. «Иди, – говорю, – подбирай команду. И упаси бог провалите в следующий раз».

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее
 
 
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Новости Беларуси. За 10 лет игр в КХЛ всего четыре раза «зубры» выходили в плей-офф, да и там вылетали на первой же стадии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вызов...
 
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