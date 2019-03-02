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Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

03.03.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Безопасность, состояние защищенности – основное, чего мы ждем и что дает нам государство: безопасность политическую, экономическую, социальную. Защищенность жизни и здоровья.

Во время «Большого разговора с Президентом» говорили в том числе об этом: в нашей стране как раз ценно вот это состояние защищенности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И мы хотим и будем сохранять его всеми силами вместе.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Но о безопасности на неделе говорили не только во время «Большого разговора». Глава государства провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одна из тем – изменения в вопросах призыва в армию. С подробностями – корреспондент Ольга Коршун.

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В Беларуси сейчас дефицит солдат-срочников. За последние 10 лет количество призывников сократилось почти вдвое. Во-первых, сказался спад рождаемости в 1990-х. Во-вторых, в нашей стране, наверное, рекордное в СНГ количество отсрочек.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Кстати, самая распространенная причина не идти в армию – это получение образования. Сейчас модно говорить, что ситуацию может спасти контрактная армия. Кстати, в Беларуси она такая уже на 65 %. Тогда срочную службу можно взять и отменить?

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Тема комплектования Вооружённых Сил стала ключевой на совещании у Президента

Кстати, в свое время многие страны, в отличие от Беларуси, отказались от призыва. А сейчас взялись за его восстановление. К срочной службе вернулись в Литве, Швеции, Грузии. В армию идут молодые люди в Дании, Норвегии, Эстонии и Швейцарии.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Игорь Беденко, учитель допризывной подготовки, подполковник запаса:
Смешанный тип службы сегодня – самый хороший. У американцев, думаете, проблем нет? У них тоже хватает проблем: контракт на профессиональной армии, как они говорят. Они даже сами озвучивают, что если есть массовая мобилизация, то у них будут проблемы. Даже сейчас не все хотят идти за деньги: Америка – воюющая страна. А вот когда мужское население проходит азы начальной военной подготовки, это дает эффект. Как говорят, порох держать надо сухим.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Игорь Беденко уже больше 20 лет готовит младшее поколение защищать Родину. Подполковник в отставке преподает в центре допризывной подготовки, которую проходят все белорусские школьники. Несмотря на возраст и статус подопечных, здесь всё по уставу. Команды по стойке смирно, правила воинской вежливости и субординация. Даже в столовую ученики ходят строем. Только что на тумбочке не стоят.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Тимофей не отличается меткостью: в среднем, три попадания из пяти. Но десятиклассник снайпером стать и не планирует. В будущем на профессиональном уровне хочет освоить программирование. В то же время рад, что автомат Калашникова смог увидеть не только в компьютерных играх, но и в реале. А уж меткость можно точно натренировать.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Тимофей Хасанов, учащийся 3-го взвода:
Я считаю, что страх побороть можно.

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Чтобы расчистить путь к армейской славе, специалисты Минобороны предлагают применить известный метод кнута и пряника. Для тех, кто отслужил, могут ввести определенные социальные льготы. А количество отсрочек сократить. Планируют повысить и ответственность для уклонистов.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Людям, которые отслужили срочную военную службу или службу в резерве, мы предлагаем бесплатно, за счет бюджетных средств прохождение подготовительных курсов для поступления в высшие учебные заведения. Это приоритет при поступлении в высшие учебные заведения при равенстве баллов. Это приоритет при получении жилья в общежитии перед другими категориями. Это приоритет при распределении и ряд других преференций.

Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Еще одна статистика, с которой сложно спорить. В последнее время ухудшилось общее здоровье белорусов. Буквально за последние четыре года по этой причине в армию не пошли уже на 12 % больше. Это значит, юноши призывного возраста стали чаще болеть или список болезней, которые помогают, говоря по-простому, «откосить», расширился? И на этот вопрос Президент предлагает посмотреть с медицинской педантичностью.

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Как снизить дефицит солдат-срочников и поднять престиж службы в армии? Итоги совещания с Президентом

Да и хотя стоит задача – увеличить количество солдат-срочников, все нововведения будут обдуманными и планомерными. Это принципиальное требование главы государства.

Сейчас наша армии – это порядка 65 тысяч человек. Этого вполне достаточно, чтобы сохранять безопасность и спокойствие и не стать тяжелой экономической ношей для государства. Но перемены необходимы. Чтобы и дальше чувствовать себя дома действительно в полной безопасности.

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Новости Беларуси. Безопасность, состояние защищенности – основное, чего мы ждем и что дает нам государство: безопасность политическую, экономическую, социальную....
 
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