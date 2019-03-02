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Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

03.03.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Этот дембельский альбом в красном бархате – настоящая семейная реликвия. Валерий Науменко служил в самом Кремле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Говорит, в год туда отбирали всего 30 белорусов.

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Рядовой Науменко нес вахту у артистического подъезда Кремлевского дворца съездов. Чаще родных в то время видел звезд советской эстрады, которые давали концерты в Кремле: Пугачеву, Ротару… Впрочем, о службе остались не только воспоминания, а еще и самые лучшие в жизни друзья.

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Валерий Науменко, рядовой отдельного Краснознаменного Кремлевского полка (1981-1983 гг.):
То, что ты с людьми пережил в армии, намного лучше стал разбираться в людях. Во-первых, оторвались от маминой юбки. Это сейчас можно позвонить по телефону: «Мама, привет» или «Папа, подскажи». А раньше письмо шло две недели. Совсем по-другому воспитывается мужской характер.

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Мужской характер закалялся в дисциплине и порядке. Всё строго по уставу. Даже в увольнительную – организованной шеренгой. Например, экскурсия в мавзолей или на Красную площадь. Под запрет попала даже фотосъемка. Но это просто цветочки. Ведь в то время были и настоящие опасности.

Валерий Науменко:
Я служил в 1981 году, когда только разворачивалась служба в Афганистане. Когда мы служили, можно было поехать на Камчатку, в пустыню – куда хочешь, тебя могли в любую точку Советского Союза забросить. Сейчас служат только в Беларуси.

Я заезжал в одну воинскую часть: им разрешено фотографии девушек ставить на тумбочку. Ну это уже вообще санаторий!

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Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле

Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле
 
 
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Новости Беларуси. Этот дембельский альбом в красном бархате – настоящая семейная реликвия. Валерий Науменко служил в самом Кремле, сообщили в программе «Неделя»...
 
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