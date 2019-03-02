|
Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле
Новости Беларуси. Этот дембельский альбом в красном бархате – настоящая семейная реликвия. Валерий Науменко служил в самом Кремле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Говорит, в год туда отбирали всего 30 белорусов.
Рядовой Науменко нес вахту у артистического подъезда Кремлевского дворца съездов. Чаще родных в то время видел звезд советской эстрады, которые давали концерты в Кремле: Пугачеву, Ротару… Впрочем, о службе остались не только воспоминания, а еще и самые лучшие в жизни друзья.
Валерий Науменко, рядовой отдельного Краснознаменного Кремлевского полка (1981-1983 гг.):
Мужской характер закалялся в дисциплине и порядке. Всё строго по уставу. Даже в увольнительную – организованной шеренгой. Например, экскурсия в мавзолей или на Красную площадь. Под запрет попала даже фотосъемка. Но это просто цветочки. Ведь в то время были и настоящие опасности.
Валерий Науменко:
Я заезжал в одну воинскую часть: им разрешено фотографии девушек ставить на тумбочку. Ну это уже вообще санаторий!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нёс вахту у Кремлёвского дворца съездов и чаще родных видел звёзд эстрады. История белоруса, который служил в Кремле
Новости Беларуси. Этот дембельский альбом в красном бархате – настоящая семейная реликвия. Валерий Науменко служил в самом Кремле, сообщили в программе «Неделя»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)