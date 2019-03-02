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Белорус решился на операцию, чтобы получить разрешение на службу в армии

03.03.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодняшняя медицина помогает справиться с различными тяжелыми недугами. С Михаилом наша съемочная группа познакомилась заочно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его лечащий доктор и новатор в своем роде рассказывал в одном из интервью, что разработал уникальный метод лечения плоскостопия и уже помог юному пациенту.

Белорус решился на операцию, чтобы получить разрешение на службу в армии

Белорус решился на операцию, чтобы получить разрешение на службу в армии

Белорус решился на операцию, чтобы получить разрешение на службу в армии

Молодой человек мечтал пойти по стопам родителей и однажды надеть погоны. Но путь в армию был закрыт из-за плоскостопия. Мы нашли этого мечтателя, которому в результате лечения удалось пойти даже дальше, чем просто срочная служба.

А вам было не страшно на эту операцию соглашаться? Всё-таки способ инновационный?

Белорус решился на операцию, чтобы получить разрешение на службу в армии

Михаил Шруб, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Мозырского РОВД:
Я хорошо об это подумал, тем более других вариантов у меня не было.

Но ведь вы могли выбрать другую профессию?

Михаил Шруб:
Это был самый последний вариант, и я его не особо рассматривал.

История Михаила скорее исключение из правил, которые сегодня установлены в нашем обществе. Очевидно, такое желание служить не у всех.

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Новости Беларуси. Сегодняшняя медицина помогает справиться с различными тяжелыми недугами. С Михаилом наша съемочная группа познакомилась заочно, сообщили в...
 
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