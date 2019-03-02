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Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, корреспондент:
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, корреспондент:Не знаю,...
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