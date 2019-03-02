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Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова

03.03.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова

Ольга Коршун, корреспондент:
Не знаю, попала я или нет, опыта стрельбы у меня мало. Все-таки мое оружие – это слово. Но специалисты говорят, что девушки даже более меткие стрелки, чем мужская половина, так что и у меня есть шансы на победу.

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Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова

Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова
 
 
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, корреспондент:Не знаю,...
 
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