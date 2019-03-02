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В Беларуси презентовали фильм о биофизике Александре Чижевском

03.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси презентовали документальный фильм, посвященный биофизику Александру Чижевскому, передает телеканал «МИР 24».

Чижевский известен уникальными исследованиями о том, как солнце влияет на биологические и исторические процессы. Его называли Леонардо да Винчи 20 века, и даже выдвигали на Нобелевскую премию. Ученый родился в Беларуси, но долгое время жил и работал в России.

«Эта фигура, которая объединяет наши народы: Россию и Беларусь. И снимали мы вместе, в Калуге снимали. Мы там встретили помощь, понимание. Я вот всегда ищу позитив. То, что нас объединяет, снимает какие-то противоречия и кризисные вопросы. И история дает нам много таких материалов», – сказал руководитель проекта «Сто имен Беларуси» Владимир Бокун.

Картину сняли в рамках масштабного проекта «Сто имен Беларуси». Это цикл документальных драм о знаковых для страны людях.

Уже вышло девять фильмов, среди них – ленты о Владимире Мулявине, Игоре Лученке и Игнате Домейко.



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Картину сняли в рамках масштабного проекта «Сто имен Беларуси». Это цикл документальных драм о знаковых для страны людях.
 
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