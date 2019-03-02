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В Беларуси презентовали фильм о биофизике Александре Чижевском
03.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси презентовали документальный фильм, посвященный биофизику Александру Чижевскому, передает телеканал «МИР 24».
«Эта фигура, которая объединяет наши народы: Россию и Беларусь. И снимали мы вместе, в Калуге снимали. Мы там встретили помощь, понимание. Я вот всегда ищу позитив. То, что нас объединяет, снимает какие-то противоречия и кризисные вопросы. И история дает нам много таких материалов», – сказал руководитель проекта «Сто имен Беларуси» Владимир Бокун.
Картину сняли в рамках масштабного проекта «Сто имен Беларуси». Это цикл документальных драм о знаковых для страны людях.
Уже вышло девять фильмов, среди них – ленты о Владимире Мулявине, Игоре Лученке и Игнате Домейко.
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Картину сняли в рамках масштабного проекта «Сто имен Беларуси». Это цикл документальных драм о знаковых для страны людях.
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