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Отправит ли Лукашенко своего любимчика искать работу в Канаду?

03.03.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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2 марта состоялся решающий матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги.

Отправит ли Лукашенко своего любимчика искать работу в Канаду?
Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY
Накануне Александр Лукашенко во время «Большого разговора» раскрыл тайну этого внезапно организованного противостояния:

— Я был инициатором этой суперсерии. Вы видите, что, несмотря, на огромное внимание в стране к хоккею, мы получаем обратный результат. Из элиты сборная вылетела, «молодежка» — тоже, в КХЛ «Динамо» предпоследнее место заняло.

Неделю назад я разозлился, построил их всех и сказал: так, [главный тренер минской «Юности» Михаил] Захаров, ты набираешь команду, я тебе разрешаю усилить свою «Юность игроками других ведущих команд экстралиги — «Немана» и «Шахтера», можешь взять оттуда по пятерке и твоих две пятерки — выставляй команду. [Генерального директора минского «Динамо» Дмитрия] Баскова подзываю: а ты передай динамовцам, которые в плей-офф не попали, сезон провалили, что они будут играть против Захарова.


Кто выиграет, тот и будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование. А проигравший — идите в Канаду и нанимайтесь там на работу…

Очевидно, что в этой серии симпатии Лукашенко на стороне Захарова, который часто сопровождает главу государства во время поездок в Сочи, уборки урожая в Дроздах и других мероприятий:

— Когда они (представители экстралиги – М.М.) морду им (динамовцам – М.М.) побили в первой игре и случайно проиграли во второй… Еще надо разобраться, почему [вратарь сборной экстралиги Игорь] Брикун пропустил вторую шайбу. Мне кажется, что они хотели сыграть третий матч. Ночью думал — ну как это Брикун, в моей команде играет вратарь, мог пропустить такую шайбу. Не реагируя на нее вообще! Да, был бросок из-под защитника, но такой бросок, что я еще лучше бросаю. Видимо, какие-то пошли внутренние заморочки.

Ладно, думаю, черт с вами, сыграете и третью встречу. Но я убедился, что мотивированные ребята из внутреннего чемпионата могут играть и выигрывать. Они их возили по льду, как пацанов. Динамовцы смогли сыграть только первый период, а конце их уже квасили, как хотели. В третьем периоде «Юность» и «Неман» полностью контролировали игру. Из этой общей картины будут сделаны далеко идущие выводы.

В третьем матче «зубры» поначалу заметно превосходили экстралигу. К 35-й минуте счет был 3:0 в пользу «Динамо».


Но потом обескровленная команда (в лазарете у бело-синих полтора десятка хоккеистов) стала уставать. Сборная экстралиги воспользовалась этим и благодаря двум удачным для себя рикошетам сократила разрыв в счете до минимума. А на последней минуте третьего периода защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко допустил грубейшую ошибку в большинстве, после чего счет стал 3:3…


Овертайм тоже доставил всем немало волнений. Но в итоге судьбу матча и серии решили буллиты.

Героем этой части стал динамовец Александр Когалев, дважды переигравший голкипера сборной экстралиги Александра Осипкова. Гостям «Минск-Арены» удалось из своих шести попыток реализовать лишу одну. «Динамо» побеждает в серии!

У этого противостояния был и еще один подтекст: личный. В свое время Михаил Захаров поставил подножку нынешнему главному тренеру «Динамо» Андрею Сидоренко. Последний 22 года назад возглавлял (как и сейчас) национальную сборную Беларуси. Но Захаров организовал переворот и тогда сместил Сидоренко с этого поста.

Теперь наступило время реванша. И в упорнейшей борьбе Сидоренко положил на лопатки Захарова.

Телекамера показала мрачного Александра Лукашенко после финальной сирены. Он явно уже предвкушал успех Михаила Захарова, а потому нехотя рукоплескал  «Динамо».

Вопрос теперь в том, сдержит ли глава государства своё слово и отправит ли своего любимчика искать работу в Канаду…


 
Теги: Минск
 
 
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2 марта состоялся решающий матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги.
 
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