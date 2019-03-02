Отправит ли Лукашенко своего любимчика искать работу в Канаду?

Накануне Александр Лукашенко во время «Большого разговора» раскрыл тайну этого внезапно организованного противостояния:





— Я был инициатором этой суперсерии. Вы видите, что, несмотря, на огромное внимание в стране к хоккею, мы получаем обратный результат. Из элиты сборная вылетела, «молодежка» — тоже, в КХЛ «Динамо» предпоследнее место заняло.





Неделю назад я разозлился, построил их всех и сказал: так, [главный тренер минской «Юности» Михаил] Захаров, ты набираешь команду, я тебе разрешаю усилить свою «Юность игроками других ведущих команд экстралиги — «Немана» и «Шахтера», можешь взять оттуда по пятерке и твоих две пятерки — выставляй команду. [Генерального директора минского «Динамо» Дмитрия] Баскова подзываю: а ты передай динамовцам, которые в плей-офф не попали, сезон провалили, что они будут играть против Захарова.









Кто выиграет, тот и будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование. А проигравший — идите в Канаду и нанимайтесь там на работу…





Очевидно, что в этой серии симпатии Лукашенко на стороне Захарова, который часто сопровождает главу государства во время поездок в Сочи, уборки урожая в Дроздах и других мероприятий:





— Когда они (представители экстралиги – М.М.) морду им (динамовцам – М.М.) побили в первой игре и случайно проиграли во второй… Еще надо разобраться, почему [вратарь сборной экстралиги Игорь] Брикун пропустил вторую шайбу. Мне кажется, что они хотели сыграть третий матч. Ночью думал — ну как это Брикун, в моей команде играет вратарь, мог пропустить такую шайбу. Не реагируя на нее вообще! Да, был бросок из-под защитника, но такой бросок, что я еще лучше бросаю. Видимо, какие-то пошли внутренние заморочки.





Ладно, думаю, черт с вами, сыграете и третью встречу. Но я убедился, что мотивированные ребята из внутреннего чемпионата могут играть и выигрывать. Они их возили по льду, как пацанов. Динамовцы смогли сыграть только первый период, а конце их уже квасили, как хотели. В третьем периоде «Юность» и «Неман» полностью контролировали игру. Из этой общей картины будут сделаны далеко идущие выводы.



