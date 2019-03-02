Власти озадачились трудовой миграцией специалистов





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY









Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.





«Звезда» . «Стоит отметить проблемы и с внешней трудовой миграцией, особенно выезда людей с высоким уровнем квалификации», – цитирует слова Михаила Мясниковича газета





"Белсат" . В 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики (до 1 года), составила 83 тысячи человек, из них 83,9% трудились в России. Это данные выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. В 2016 году за пределами страны трудились 59,5 тысячи человек, в 2015-м – 39,4 тысячи, в 2014-м – 62,2 тысячи человек, передает





По данным департамента по миграции и гражданству МВД, на заработки за границу в прошлом году выехало 11 093 белоруса. Это рекордное количество. Уточним, что данные тех стран, в которые едут работать белорусы, отличаются, как правило, в большую сторону. К примеру, по данным Департамента по миграции и гражданству МВД, в Латвии в прошлом году трудоустроилось 2 белоруса, а по данным латышской стороны – 1824.





Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.





Ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.





Ранее в ноябре 2018 года Александр Лукашенко заявил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала.













«В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» – спросил руководитель страны.





Александр Лукашенко еще в августе 2018 года обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции. По его словам, каждый четвертый белорус, уехавший на заработки за границу, – из Витебской области, сообщает пресс-служба главы Беларуси.





Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции заявляли в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».