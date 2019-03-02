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В пунктах пропуска на выезде из Беларуси скопились сотни грузовиков
Порядка тысячи грузовиков скопились в автодорожных пунктах пропуска на выезд из Беларуси в Литву и Латвию по состоянию на 20 часов, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.
В Каменном Логе выстроилась очередь более чем из 270 машин, в Григоровщине - более 190, в Привалке - 180, в Беняконях - 170, в Урбанах - более 110.
Также наблюдаются заторы из десятков фур на пунктах пропуска на границе с Польшей Брузги и Берестовица, и на выезд и на въезд.
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Порядка тысячи грузовиков скопились в автодорожных пунктах пропуска на выезд из Беларуси в Литву и Латвию по состоянию на 20 часов, сообщается на сайте...
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