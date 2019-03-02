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Штормовой ветер ожидается в Беларуси 5 и 6 марта - МЧС
Усиление ветра до 15-20 м/с, местами - до 22 м/с, ожидается на территории страны 5 и 6 марта, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Штормовой ветер опасен возможными повреждениями (обрывами) линий связи и электропередач, отключением электрических подстанций, электроэнергии, повреждением (обрушением) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падением деревьев.
В МЧС рекомендуют
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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Усиление ветра до 15-20 м/с, местами - до 22 м/с, ожидается на территории страны 5 и 6 марта, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси. Штормовой ветер опасен возможными...
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