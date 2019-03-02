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Архиепископа Климента отпустили без составления протокола - адвокат

03.03.2019 21:24 — Разное | Интерфакс  
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Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной Церкви Украины Климента, задержанного в обед воскресенья в Симферополе сотрудниками российской полиции, отпустили без составления протокола, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал Н.Полозов в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в воскресенье днем Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент в Симферополе был задержан и направлен в отделении полиции.

По сообщению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, ей уже удалось связаться с архиереем. "По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя. Приблизительно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Климент заверил меня, что в полиции лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Омбудсмен заявила, что считает причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО г.Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовский суд ранее дал разрешение. "РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать! До этого судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного", - написала Л.Денисова.

Общественный активист Андрей Щекун сообщил, что архиепископа Климента задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (ул.Киевская, 4), где он находился и на котором планировал ехать в Ростов-на-Дону, чтобы проведать П.Гриба. Изначально архиерея везли в Киевской райотдел полиции, позже он уточнил, что архиепископа увезли в центральный райотдел полиции Симферополя, где по состоянию на 13.20 он и находился в ожидании следователя и адвокатов.

Адвокат Э.Курбединов сообщил, что прибыл к архиерею в отделение полиции. "С Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом все хорошо. Нахожусь рядом в отделе полиции. Сейчас даем объяснения. Все подробности позже", - написал он на своей странице в Facebook.

Видео выхода Климента из здания МВД общественная организация "Крымская солидарность" разместило на своей странице в Фейсбук. На видео видно как Архиепископ вместе с адвокатами Эмилем Курбединовым и Николаем Полозовым сели в автомобиль правоохранителей и по комментарию последнего направились в Киевский райотдел полиции Симферополя для дачи показаний по новому заявлению.

Н.Полозов подал заявление в прокуратуру По факту незаконного удержания Архиепископа Климента.

"По факту незаконного удержания Архиепископа Климента в отделе полиции "Центральный" более 3-х часов подано заявление в прокуратуру через электронную форму", - написал он на своей странице в Фейсбук.

 
 
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