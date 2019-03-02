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«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

03.03.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Одиннадцатый сезон КХЛ для минского «Динамо» – уже история, сообщили в программе «Неделя спорта». Без малого полгода «бело-синие» выходили на лёд с целью попасть в плей-офф, но получилось попасть лишь на 11-е место Западной конференции. Один из самых спорных моментов провального сезона – селекция.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Прошлогоднее руководство обещало ряд молодых российских игроков с перспективой последующей натурализации. Итог – Артёмов и Хохлов в ростре. Однако продержались ребята в основе недолго. Было это ошибкой или нет – ответ очевиден.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»: 
Целенаправленно, конкретно заниматься поиском российских хоккеистов под гражданство мы однозначно не будем. Но если появятся какие-то интересные люди, которые будут интересны для сборной, если они сами захотят стать членами национальной сборной, возможно, мы рассмотрим этот вариант.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Формирование состава, совсем неубедительная предсезонка и старт регулярки КХЛ. Уже к середине осени «зубры» установили антирекород – 11 поражений подряд. После чего – смена генерального директора. А чуть позже час икс пробил для Горди Дуайера и его тренерского штаба. На смену канадскому специалисту пришёл главный коуч национальной сборной.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

После назначения Сидоренко главным тренером «бело-синих» стало понятно, что слухи о возможной интеграции клуба и национальной сборной – вовсе не слухи. Но, как говорил один классик детской литературы: «Нелегкая это работа – из болота тащить бегемота».

«Ребята пахали с самого начала до конца». Терещенко об игре «зубров»

Не стали «зубры» ковать победу за победой и при Андрее Михайловиче. Как итог, к декабрю – худшая посещаемость с 2013 года. Открытием стал молодой белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий. Из четвёртого звена прошлого сезона форвард вскочил в первую пятёрку этого.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Однако помочь национальной сборной в Астане форвард не сможет из-за травмы.

Но, несмотря на все достижения Буйницкого, роль лидера команды принадлежит совсем другому человеку. Алексей Терещенко – его подписание вызвало много вопросов. Всё-таки нападающему 38 лет. Но Алексей своей игрой на льду и своим поведением в раздевалке доказал: он – настоящий «зубр».

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Алексей Терещенко, нападающий ХК «Динамо-Минск»
Я, к сожалению, не был с начала сезона. Ребята пахали с самого начала до конца. Что-то не получалось, но это спорт, это жизнь.

С разницей в 21 очко от восьмого места турнирной таблицы сезон для минского «Динамо» заканчивается. Почти. Откатав дружеский матч с болельщиками, «зубры» узнали, что им предстоит ещё один товарищеский турнир на выживание. Матч «бело-синих» против сборной клубов экстралиги. Победитель суперсерии до трёх побед играет в 2020 году в КХЛ. Однако перспектива попадания фактической команды «Юности» во главе с Михаилом Захаровым вызвала разные эмоции у болельщиков.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Шоу для болельщиков, экзамен для хоккеистов. В особенности для игроков в синей форме. Из-за травм состав «зубров» был настолько скудным, что даже тренер по физподготовке был вынужден взять клюшку и выйти на лёд. О перспективе повторить подвиг Корсо решился бы далеко не каждый тренер.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Андрей Михалёв, тренер ХК «Шахтер»:
Я был бы не готов как Даниил, поэтому вряд ли. Это же надо пройти медкомиссию сначала. Зачем устраивать цирк?

Андрей Антонов: «Нам сказали – мы играли. От нас тут мало что зависит»

К числу страдающих от нехватки игроков можно причислить ещё два клуба родного чемпионата. «Неман» и «Шахтер» – хоккеисты этих команд стали основным кадровым ресурсом для участников товарищеского турнира. При этом паузы во время сезона экстралиги федерация не делала. А это значит, что перед плей-офф основные игроки работают вовсе не на результат в нокаут-раунде.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Не менее сложно придётся сейчас и столичной «Юности», ведь впереди у ребят Михаила Захарова семь матчей за девять дней.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность»:
Сейчас матчей много за короткий период, ну что поделаешь? Будем из этой ситуации как-то выходить. Было распоряжение высшего руководства: все игроки находятся на контрактах, поэтому нам сказали – мы играли. От нас тут мало что зависит.

Андрей Сидоренко: «Хочу поблагодарить команду. Мы оказались в непростой ситуации»

Матчи суперсерии выдались максимально сложными. По накалу страстей их можно сравнить с битвой за Кубок Гагарина – по крайней мере, именно такое сравнение использовали журналисты. А саму серию можно считать важнейшей в сезоне «зубров».

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Согласен. Люди пришли сюда с мечом, от меча и погибли. Так можно сказать. Помните, как говорил Александр Невский? Хочу поблагодарить в первую очередь команду. Мы оказались в непростой ситуации. Был последний матч в КХЛ, я хоккеистов уговорил, хотя многие не могли играть просто по причине травм. Провели матч на уколах. И тут нам говорят, что мы играем серию с Захаровым. Не с «Юностью», а со сборной. Конечно, было тяжело.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ

Большая хоккейная битва завершилась. У «Динамо» впереди отпуск, чтобы зализать раны, сделать выводы и двигаться дальше в новом сезоне КХЛ. У «Юности», «Шахтёра» и «Немана» – пару матчей «регулярки» экстралиги и плей-офф. Интересный хоккей в Беларуси не заканчивается.

«Динамо-Минск» VS сборная клубов экстралиги. Сидоренко, Михалёв, Терещенко и другие о битве за КХЛ
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одиннадцатый сезон КХЛ для минского «Динамо» – уже история, сообщили в программе «Неделя спорта». Без малого полгода «бело-синие» выходили на...
 
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