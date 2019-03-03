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«Цмокi» потерпели 15-е поражение в 17 матчах со старта Единой лиги ВТБ

03.03.2019 23:41 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 15-е поражение в 17 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.


Фото: bc-tsmoki.by

3 марта «Цмокi» с разницей в 25 очков проиграли в гостях эстонскому «Калеву».

«Цмокi-Мiнск» — «Калев» — 108:83 (24:23, 33:20, 18:21, 33:19).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (19), Михаилович (6+7 ассистов), Тростинецкий (12), Мещеряков (1), Рогозенко (1), Лютыч (7), Раш (11), Сарикопулос (16+10 подборов), Кудрявцев (0), Полещук (3), Белянков (3), Семенюк (4).

После равной стартовой четверти «Калев» убежал в отрыв во второй, уйдя на перерыв с преимуществом в 14 балов.

В начале третьего периода «Цмокі» обнадежили, совершив рывок 9:2. Но в заключительном отрезке минчане не смогли возродить интригу, позволив хозяевам нарастить свой перевес до 25 баллов.

Приложил свою руку к разгрому минчан и выступающий за «Калев» белорус Максим Салаш (17 + 6 подборов). Постарался и экс-игрок «драконов» Бранко Миркович (12 + 5 передач). Самым же результативным у эстонской команды оказался Арнетт Моултри (26 очков).

Дональдас Кайрис (главный тренер «Калева»):

— Мы сегодня хотели сыграть хорошо перед своими болельщиками и это у нас получилось. Начали хорошо, много забивали, но не все получалось в обороне. В перерыве обсудили моменты, в которых нам стоит прибавить и сделали правильные выводы. В итоге, считаю, мы заслужили победу — игроки дорожили мячом и оставались сконцентрированы до самого конца. Сегодня мы сделали большой шаг к плей-офф, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

Ростислав Вергун (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— «Калев» — хорошая организованная команда, которая занимает высокое место в таблице. Сегодня мы можем занести себе в актив только 20 минут игры — этого недостаточно для победы. У нас были отрезки, когда мы выглядели мягкими, чем соперник и пользовался раз за разом.


Фото: vtb-league.com

Домашний матч «драконов» с краснодарским «Локомотивом», который был запланирован на 10 марта, перенесен. Следующая игра минчан в Единой лиге ВТБ состоится 17 марта: они будут гостить у «Астаны».

 
 
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 15-е поражение в 17 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
 
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