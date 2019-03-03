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Мирончик-Иванова завоевала вторую награду для Беларуси на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Глазго
Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который завершается сегодня в шотландском Глазго.
В соревнованиях по прыжкам в длину Анастасия Мирончик-Иванова с личным рекордом (6,93 м) уступила лишь именитой сербке Иване Шпанович (6,99 м). Бронза досталась украинке Марине Бек-Романчук (6,84 м).
Мирончик-Иванова принесла Беларуси вторую награду на ЧЕ-2019 в помещении. Накануне
После дисквалификации россиянки Ольги Кучеренко к Анастасии Мирончик-Ивановой перешла бронза чемпионата мира 2011 года в Тэгу. А в ноябре 2016 года Анастасия сама была подвергнута 2-летней допинговой дисквалификации после перепроверки проб, в результате чего лишилась 7-го места на летних Олимпийских играх 2012 года.
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Мирончик-Иванова завоевала вторую награду для Беларуси на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Глазго
Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который завершается сегодня в шотландском...
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