Эльвира Герман принесла Беларуси первую медаль на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Глазго

Белоруска Эльвира Герман заняла 3-е место в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы в помещении в Глазго.



Эльвира Герман. Фото: БФЛА

Белоруска чуть засиделась на старте, но сумела наверстать упущенное на дистанции, навязав борьбу за серебро немке Синди Роледер. Но фотофниши определил, что Эльвира Герман финишировала третьей с результатом 8,00 секунды.

Золото уверенно завоевала Надин Виссер (7,87) из Нидерландов, серебро у немки Синди Роледер (7,97).



Фото: european-athletics.org

Белоруска Алина Талай в финал не пробилась, завершив выступление на полуфинальной стадии, с результатом 8,15 секунды заняв 15-е итоговое место.

Отметим, что лучшим результатом нынешнего сезона для Алины Талай было время 7,96 секунды, когда 17 февраля она победила на открытом чемпионате Бельгии. Однако сегодня в полуфинальном забеге в Глазго она уступила 0,19 секунды своему сезонному достижению.

Алина Талай — бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года на дистанции 100 м с барьерами, чемпионка Европы 2015-го на 100 м с барьерами и двукратная чемпионка Европы в помещении (2013, 2015) на 60 м с барьерами. Также в ее коллекции бронза ЧМ-2012 в помещении на 60 м с барьерами.

Вот как Алина Талай в своем инстаграме прокомментировала выступление в Глазго:

— Первый шаг на пути к чемпионату мира сделан. Добралась до полуфинала на чемпионате Европы. Было непросто вернуться снова на дорожку и практически невозможно в такие короткие сроки после операции и восстановления. Но для меня это было очень важно: снова почувствовать, что я в строю. Еще многое не получается так, как раньше, но профессиональный спорт — это скрупулезная работа над техникой и физической формой каждый день. Что меня и ждет следующие 7 месяцев.

На прошлогоднем ЧЕ Алина Талай выступала с переломом стопы, после чего долго лечилась и перенесла операцию.

Еще одна представительница Беларуси на дистанции 60 м с барьерами Руслана Рашкован выбыла на стадии квалификации, с результатом 8,35 секунды заняв 22-е место среди 28 участниц.

Бронза Эльвиры Герман — пока первая медаль сборной Беларуси на ЧЕ-2019 в помещении, который завершается сегодня в шотландском Глазго. В 2018 году Герман стала чемпионкой Европы на дистанции 100 м с барьерами на открытом воздухе.