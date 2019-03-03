ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эльвира Герман принесла Беларуси первую медаль на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Глазго

03.03.2019 21:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Эльвира Герман заняла 3-е место в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы в помещении в Глазго.


Эльвира Герман. Фото: БФЛА

Белоруска чуть засиделась на старте, но сумела наверстать упущенное на дистанции, навязав борьбу за серебро немке Синди Роледер. Но фотофниши определил, что Эльвира Герман финишировала третьей с результатом 8,00 секунды.

Золото уверенно завоевала Надин Виссер (7,87) из Нидерландов, серебро у немки Синди Роледер (7,97).


Фото: european-athletics.org

Белоруска Алина Талай в финал не пробилась, завершив выступление на полуфинальной стадии, с результатом 8,15 секунды заняв 15-е итоговое место.

Отметим, что лучшим результатом нынешнего сезона для Алины Талай было время 7,96 секунды, когда 17 февраля она победила на открытом чемпионате Бельгии. Однако сегодня в полуфинальном забеге в Глазго она уступила 0,19 секунды своему сезонному достижению.

Алина Талай — бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года на дистанции 100 м с барьерами, чемпионка Европы 2015-го на 100 м с барьерами и двукратная чемпионка Европы в помещении (2013, 2015) на 60 м с барьерами. Также в ее коллекции бронза ЧМ-2012 в помещении на 60 м с барьерами.

Вот как Алина Талай в своем инстаграме прокомментировала выступление в Глазго:

— Первый шаг на пути к чемпионату мира сделан. Добралась до полуфинала на чемпионате Европы. Было непросто вернуться снова на дорожку и практически невозможно в такие короткие сроки после операции и восстановления. Но для меня это было очень важно: снова почувствовать, что я в строю. Еще многое не получается так, как раньше, но профессиональный спорт — это скрупулезная работа над техникой и физической формой каждый день. Что меня и ждет следующие 7 месяцев.

На прошлогоднем ЧЕ Алина Талай выступала с переломом стопы, после чего долго лечилась и перенесла операцию.

Еще одна представительница Беларуси на дистанции 60 м с барьерами Руслана Рашкован выбыла на стадии квалификации, с результатом 8,35 секунды заняв 22-е место среди 28 участниц.

Бронза Эльвиры Герман — пока первая медаль сборной Беларуси на ЧЕ-2019 в помещении, который завершается сегодня в шотландском Глазго. В 2018 году Герман стала чемпионкой Европы на дистанции 100 м с барьерами на открытом воздухе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Эльвира Герман заняла 3-е место в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы в помещении в Глазго.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси презентовали фильм о биофизике Александре Чижевском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика