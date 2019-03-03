ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председателем Белорусского союза композиторов стала Елена Атрашкевич

03.03.2019 21:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Председателем Белорусского союза композиторов стала педагог и композитор Елена Атрашкевич. Ее кандидатуру поддержали на внеочередном съезде союза, сообщает БелТА.



Елена Атрашкевич была избрана председателем белорусского композиторского объединения после того, как в ноябре 2018 г. скончался предыдущий руководитель союза – народный артист СССР и Беларуси, почетный гражданин города Минска Игорь Лученок, стоявший во главе организации 38 лет. А незадолго до этого ушел из жизни и его заместитель и председатель правления союза Эдуард Зарицкий.

Елена Атрашкевич – преподаватель и композитор, окончила государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, преподавала в Молодечненском музыкальном училище и Минском государственном колледже искусств, где открыла новую специализацию «Искусство эстрады (пение)». Среди ее учеников – белорусские артисты Александр Соловьёв, Жанет, Стелла, Дария, Дмитрий Сергеев, Евгений Долич, Алексей Гросс и др. Елена Атрашкевич — лауреат телеконкурса «Хит-момент», «Песня года Беларуси», награждена дипломами «Самый популярный композитор», «Лучшая песня конкурса» и др. В 2015 г. удостоена звания «Человек года Минщины». В 2017-м ей присуждена национальная музыкальная премия в направлении популярной музыки «Лира» и диплом лауреата республиканского конкурса в номинации «Лучший композитор года».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателем Белорусского союза композиторов стала педагог и композитор Елена Атрашкевич. Ее кандидатуру поддержали на внеочередном съезде союза,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Настя Рыбка разрушила семью? Полина Юмашева сообщила о разводе с Олегом Дерипаской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика