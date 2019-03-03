Председателем Белорусского союза композиторов стала Елена Атрашкевич









Елена Атрашкевич была избрана председателем белорусского композиторского объединения после того, как в ноябре 2018 г. скончался предыдущий руководитель союза – народный артист СССР и Беларуси, почетный гражданин города Минска Игорь Лученок, стоявший во главе организации 38 лет. А незадолго до этого ушел из жизни и его заместитель и председатель правления союза Эдуард Зарицкий.





Елена Атрашкевич – преподаватель и композитор, окончила государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, преподавала в Молодечненском музыкальном училище и Минском государственном колледже искусств, где открыла новую специализацию «Искусство эстрады (пение)». Среди ее учеников – белорусские артисты Александр Соловьёв, Жанет, Стелла, Дария, Дмитрий Сергеев, Евгений Долич, Алексей Гросс и др. Елена Атрашкевич — лауреат телеконкурса «Хит-момент», «Песня года Беларуси», награждена дипломами «Самый популярный композитор», «Лучшая песня конкурса» и др. В 2015 г. удостоена звания «Человек года Минщины». В 2017-м ей присуждена национальная музыкальная премия в направлении популярной музыки «Лира» и диплом лауреата республиканского конкурса в номинации «Лучший композитор года».