ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настя Рыбка разрушила семью? Полина Юмашева сообщила о разводе с Олегом Дерипаской

03.03.2019 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
О том, как проходил бракоразводный процесс и его итогах, неизвестно.



Российский бизнесмен Олег Дерипаска «больше года» назад развелся с Полиной Дерипаской, об этом передают «Ведомости» со ссылкой на представителя последней. После расторжения брака Полина взяла девичью фамилию Юмашева. Других подробностей не сообщается. 

Издание отмечает, что представители бизнесмена и энергометаллургического холдинга En+, совладельцем которого является предприниматель, информацию не прокомментировали. 

На сайте En+ в сведениях о структуре акционеров компании обозначено, что 6,75% акций принадлежат «бывшим членам семьи» Дерипаски. О ком именно идет речь, не уточняется. 

Издание отмечает, что в октябре 2017 года в проспекте для инвесторов перед IPO En+ было указано, что Полина Дерипаска стала владелицей 6,9% акций компании. 

«Отступные в виде доли в бизнесе — нормальная практика. По сути 6% не дает права влиять на управление, но обеспечивает стабильный доход, если компания платит дивиденды», — прокомментировал информацию о доле Полины Юмашевой в En+ партнер BMS Law Firm Денис Фролов. 


О том, как проходил бракоразводный процесс и его итогах, неизвестно. В 2008 году в интервью «Ведомостям» Полина Дерипаска рассказала, что брачного контракта супруги не заключали. «Мне кажется, в России это не очень принято», — сказала тогда она. 

Напомним, экс-супруга Дерипаски — дочь бывшего руководителя администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Брак был заключен в 2001 году, у пары есть сын и дочь.

Напомним, что в феврале 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального показал кадры из Instagram белоруски Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), на которых мужчина, похожий на вице-премьера Сергея Приходько, гостил на яхте олигарха Олега Дерипаски в сопровождении девушек из эскорта. 

Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский суд Краснодарского края, и тот признал расследование нарушающим право бизнесмена на конфиденциальность частной жизни и взыскал с ответчиков — Рыбки и ее секс-наставника Алекса Лесли (Александра Кириллова) — по 500 тыс. рублей. Расследование и публикации в СМИ о бизнесмене были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной к распространению информации. 

В конце декабря 2018 года Bloomberg опубликовал данные о годовых финансовых потерях самых богатых людей мира, согласно которым среди российских м лиардеров наибольшие убытки понес находящийся под санкциями Олег Дерипаска — его состояние тогда уменьшилось на $5,7 млрд. 

28 января 2019 года США официально сняли санкции с компаний Олега Дерипаски: «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Миллиардер выполнил американские условия и отказался от контроля над ними. 

Согласно сегодняшнему рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала текущего года состояние Дерипаски увеличилось на $1,07 млрд и достигло $3,93 млрд.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, как проходил бракоразводный процесс и его итогах, неизвестно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эльвира Герман принесла Беларуси первую медаль на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Глазго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика