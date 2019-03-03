Настя Рыбка разрушила семью? Полина Юмашева сообщила о разводе с Олегом Дерипаской









«Ведомости» со ссылкой на представителя последней. После расторжения брака Полина взяла девичью фамилию Юмашева. Других подробностей не сообщается. Российский бизнесмен Олег Дерипаска «больше года» назад развелся с Полиной Дерипаской, об этом передаютсо ссылкой на представителя последней. После расторжения брака Полина взяла девичью фамилию Юмашева. Других подробностей не сообщается.





Издание отмечает, что представители бизнесмена и энергометаллургического холдинга En+, совладельцем которого является предприниматель, информацию не прокомментировали.





На сайте En+ в сведениях о структуре акционеров компании обозначено, что 6,75% акций принадлежат «бывшим членам семьи» Дерипаски. О ком именно идет речь, не уточняется.





Издание отмечает, что в октябре 2017 года в проспекте для инвесторов перед IPO En+ было указано, что Полина Дерипаска стала владелицей 6,9% акций компании.





«Отступные в виде доли в бизнесе — нормальная практика. По сути 6% не дает права влиять на управление, но обеспечивает стабильный доход, если компания платит дивиденды», — прокомментировал информацию о доле Полины Юмашевой в En+ партнер BMS Law Firm Денис Фролов.









О том, как проходил бракоразводный процесс и его итогах, неизвестно. В 2008 году в интервью «Ведомостям» Полина Дерипаска рассказала, что брачного контракта супруги не заключали. «Мне кажется, в России это не очень принято», — сказала тогда она.





Напомним, экс-супруга Дерипаски — дочь бывшего руководителя администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Брак был заключен в 2001 году, у пары есть сын и дочь.





Напомним, что в феврале 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального показал кадры из Instagram белоруски Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), на которых мужчина, похожий на вице-премьера Сергея Приходько, гостил на яхте олигарха Олега Дерипаски в сопровождении девушек из эскорта.





Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский суд Краснодарского края, и тот признал расследование нарушающим право бизнесмена на конфиденциальность частной жизни и взыскал с ответчиков — Рыбки и ее секс-наставника Алекса Лесли (Александра Кириллова) — по 500 тыс. рублей. Расследование и публикации в СМИ о бизнесмене были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной к распространению информации.





В конце декабря 2018 года Bloomberg опубликовал данные о годовых финансовых потерях самых богатых людей мира, согласно которым среди российских м лиардеров наибольшие убытки понес находящийся под санкциями Олег Дерипаска — его состояние тогда уменьшилось на $5,7 млрд.





28 января 2019 года США официально сняли санкции с компаний Олега Дерипаски: «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Миллиардер выполнил американские условия и отказался от контроля над ними.





Согласно сегодняшнему рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала текущего года состояние Дерипаски увеличилось на $1,07 млрд и достигло $3,93 млрд.