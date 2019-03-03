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Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»

03.03.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя спорта» Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Белшина».

БАТЭ вам не чужой клуб, брестчане  как родные. А симпатии ваши на чьей стороне были?  

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Белшина»:  
Переживал за БАТЭ. Наверное, вы меня поймете: БАТЭ – это как ребенок, которого мы вместе рожали и воспитывали. Все-таки 9 лет, 10 сезонов – это на всю жизнь. И, если честно, мне очень близок один из моих учеников как футболист, как тренер. Это Леша Бага. Очень за него переживаю. Я так не переживал за Сашу Ермаковича, за Гончаренко. 

«Я очень жду сезона, как, наверное, мы все его ждем»

Можно ли сказать, что БАТЭ и брестское «Динамо» – самое яркое и главное противостояние в белорусском футболе?

Юрий Пунтус:  
Я очень жду сезона, как, наверное, мы все его ждем. Самый главный вопрос: что все-таки преподнесут на этом длинном участке соперники, которых мы все считаем боеспособными? Кто же подставит эту подножку БАТЭ и заберет эту корону? Это достоинство БАТЭ, но может уже и многовато. Может, даже пора кому-то. В моем понимании. Я все равно «Шахтер» ставлю на первое место. Но не сбрасываю со счетов и Брест, и Жодино.  

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»

«Бага тоже хочет выиграть, но для него человеческий фактор очень важен»

БАТЭ вышел на Суперкубок не в оптимальном составе. Такой подход – это несерьезное отношение?

Юрий Пунтус:  
Нет. Не потому что я переживаю за Лешу (Багу) и симпатизирую ему. Я тоже часто оказываюсь в такой ситуации, я однозначно на его стороне. Команду ждет длинный сезон. Когда тренер переживает за здоровье ребят – это дорогого стоит. Бага тоже хочет выиграть, но для него человеческий фактор очень важен. Я двумя руками за такой подход и за таких тренеров.    

Перед этим матчем защитник БАТЭ Егор Филипенко сказал, что Суперкубок не так важен для БАТЭ, как для «Бреста». Ниже приводим комментарий Артема Милевского, который ответил на это высказывание:

Артем Милевский, нападающий ФК «Динамо-Брест»:
У него (Филипенко) много кубков, наверное. Ему уже не интересно играть. А для нашей скромной команды, для нашего города, у нас каждый трофей на счету. Мы больше хотели и заслуженно победили.

Юрий Пунтус:  
Подпишусь под словами Милевского. Он правильно парировал. Не знаю, правильно ли поняли Филипенко. Он умеет шутить. Я думаю, он ни в коем случае не страховался. Это парень со своим мнением, он так решил болельщику донести свою мысль. Это его право. Подпишусь под Милевского словами. Молодец, нашел себя и правильно ответил, что это их дело, может им и надоели трофейчики, а нам нет. А для зрителей эти вбрасывания очень важны. Мы не любим постное. Поэтому тут нам нужно такое.

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»

О «Динамо-Брест»: «Это их потенциал, их сила, но это надо сделать и доказать на деле»  

Каждое межсезонье «Динамо-Брест» – хэдлайнер. Всегда что-то интересное там происходит. Но начинается сезон – начинаются какие-то проблемы. В этом сезоне Брест – претендент на медали, в борьбе на дистанции? 

Юрий Пунтус:  
Я очень хочу, чтобы так было. Но им надо это доказать. Это не сенсация – это их потенциал, их сила, но это надо сделать и доказать на деле.

Артем Милевский. Хорошо, что он вернулся в чемпионат?

Юрий Пунтус:  
Он сегодня топ-футболист для нашего чемпионата.

Атака брестчан впечатляет в этом сезоне. Сколько команда забьет?

Юрий Пунтус:  
Я могу сегодня предположить, если говорить о забитых голах, если внутри все наладится, то они обязательно будут претендовать на первенство по забитым голам.

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»

О матче «Шахтер» – Белшина. «Постараемся, чтобы нас голыми руками не взяли»

На выходных вы с «Белшиной» играете в Кубке с «Шахтером». Какие прогнозы?

Юрий Пунтус:  
Постараемся дать бой. Мы понимаем свое место в этом сопротивлении, кто фаворит, но мы постараемся, чтобы нас голыми руками не взяли.

По итогам чемпионата, в тройке кто окажется на каком месте?

Юрий Пунтус:  
Поставлю «Шахтер» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье. 

Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя спорта» Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Белшина». БАТЭ вам не чужой клуб, брестчане  как родные. А симпатии ваши на...
 
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