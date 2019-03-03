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Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя спорта» Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Белшина».
БАТЭ вам не чужой клуб, брестчане как родные. А симпатии ваши на чьей стороне были?
Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Белшина»:
«Я очень жду сезона, как, наверное, мы все его ждем»
Можно ли сказать, что БАТЭ и брестское «Динамо» – самое яркое и главное противостояние в белорусском футболе?
Юрий Пунтус:
«Бага тоже хочет выиграть, но для него человеческий фактор очень важен»
БАТЭ вышел на Суперкубок не в оптимальном составе. Такой подход – это несерьезное отношение?
Юрий Пунтус:
Перед этим матчем защитник БАТЭ Егор Филипенко сказал, что Суперкубок не так важен для БАТЭ, как для «Бреста». Ниже приводим комментарий Артема Милевского, который ответил на это высказывание:
Артем Милевский, нападающий ФК «Динамо-Брест»:
Юрий Пунтус:
О «Динамо-Брест»: «Это их потенциал, их сила, но это надо сделать и доказать на деле»
Каждое межсезонье «Динамо-Брест» – хэдлайнер. Всегда что-то интересное там происходит. Но начинается сезон – начинаются какие-то проблемы. В этом сезоне Брест – претендент на медали, в борьбе на дистанции?
Юрий Пунтус:
Артем Милевский. Хорошо, что он вернулся в чемпионат?
Юрий Пунтус:
Атака брестчан впечатляет в этом сезоне. Сколько команда забьет?
Юрий Пунтус:
О матче «Шахтер» – Белшина. «Постараемся, чтобы нас голыми руками не взяли»
На выходных вы с «Белшиной» играете в Кубке с «Шахтером». Какие прогнозы?
Юрий Пунтус:
По итогам чемпионата, в тройке кто окажется на каком месте?
Юрий Пунтус:
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Юрий Пунтус о чемпионате Беларуси: «Поставлю «Шахтёр» на первое место, БАТЭ на второе и Брест на третье»
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя спорта» Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Белшина». БАТЭ вам не чужой клуб, брестчане как родные. А симпатии ваши на...
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