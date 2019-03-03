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Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

03.03.2019 23:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила выступление в Лиге чемпионов. Самый престижный турнир стал серьезным испытанием для белорусского клуба, но в то же время очень интересным опытом, сообщили в программе «Неделя спорта».

В заключительном матче группы команда Виктора Гончарова принимала дома польский клуб «Будовляны», к сожалению, очередной проигрыш – 1:3. Но в команде признаются, что с каждым поединком чувствуют прогресс в игре.

В нынешнем сезоне одним из лидеров команды стала украинская нападающая Богдана Анисова. Она настоящий локомотив команды. Екатерина Лихошапко познакомилась с волейболисткой поближе.

Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Богдана, в футболе есть агенты, которые мониторят ситуацию на спортивном рынке и, собственно, заключают контракты. Как вы нашли с «Минчанкой» друг друга?

Богдана Анисова:
У меня тоже есть агент, который ищет мне контракты. «Минчанка» дала запрос, что нужен какой-то игрок и попросила агентов подобрать, т.е. в принципе это все через агентов у меня было. В волейболе все так и происходит.

Екатерина Лихошапко:
Ты стала 4-й доигровщицей в команде. Думала, что кого-то можешь собой заменить, выбить…  

Богдана Анисова:
Я сюда ехала играть. Все только доказывать своей игрой. Если я буду где-то лучше, чем кто-то и меня будут ставить в состав, то я только рада буду. Я для этого сюда приехала – для игры.    

Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

«Чемпионат России – вызов для меня был»

Екатерина Лихошапко:
Ты перешла в команду, потому что команда заявилась в Суперлигу и Лигу чемпионов или еще были какие-то причины?

Богдана Анисова:
Конечно, это было весомо для меня, потому что Россия, все-таки попробовать себя. Лига чемпионов – это самый престижный турнир. Еще было огромным плюсом, что недалеко Украина, недалеко родственники, друзья. В принципе страна, Беларусь, схожи менталитеты. В этом плане тоже был огромный плюс для меня. И чемпионат России – как вызов для меня был. 

Екатерина Лихошапко:
Ты до этого играла и в Азербайджане, и в Украине, и в Казахстане…Можешь сравнить, чем отличается наш, белорусский волейбол, от игры в тех странах?

Богдана Анисова:
Сложно оценить…. Сложно сравнить, потому что я играла только на Кубке с белорусскими командами. На самом деле, например, в Азербайджане сейчас чемпионат не очень хороший: там команд уже практически нет, и уровень чемпионата намного ниже стал, чем в тот год, когда я была.  Чемпионат Беларуси…Ну,  объективно слабее, чем в других странах, в которых я была.

Екатерина Лихошапко:
А где было сложнее всего привыкнуть к условиям?

Богдана Анисова:
Сложновато было на Филиппинах, так как там вечное лето и как бы жарко. Я человек, который к климату очень чувствителен, особенно к жаре. Как правило, мы тренировались днем, в самое пекло, поэтому было тяжеловато. В плане каких-то других стран только языковой барьер был, а проблем как таковых не было.

Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

«Не всегда довольна своей игрой. Всегда есть, куда расти»

Екатерина Лихошапко:
Игра в «Минчанке» – это способ заявить о себе или зарабатывание денег?

Богдана Анисова:
Волейбол – это, естественно, спорт и, естественно, он оплачиваем. Ну и, конечно, способ заявить о себе. Это в принципе совместимо.

Екатерина Лихошапко:
Первый сезон в Суперлиге. Понятно, что есть и победы, и поражения. Как команда реагирует на проигрыши? Что Виктор Федорович вам говорит после неудачных матчей?  

Богдана Анисова:
По-разному, зависит от игры. Проигрыш проигрышу рознь. Можем бездарно проиграть, а можем проиграть в борьбе. Как правило, если мы бездарно проигрываем, то нам вставляют по полной программе. Рассказывают, что не так, где не так, я считаю, что это правильно. Если в борьбе, то он указывает на наши ошибки, тем не менее, поздравит с хорошей игрой.

Екатерина Лихошапко:
Ты входишь в десятку самых результативных волейболисток российской Суперлиги. Довольна своей игрой по ходу сезона? Или считаешь, что еще есть куда расти?

Богдана Анисова:
Всегда есть, куда расти. Всегда должен был прогресс в любом случае. Где-то довольна, где-то нет. От игры к игре. Все равно я много копаюсь в себе. Не всегда довольна своей игрой. 

Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

«Не читаю вообще комментарии»

Екатерина Лихошапко:
«Минчанка» очень активная команда. Это касается и социальных сетей. Ваши игры бурно обсуждают всегда, активно комментируют. Как реагируешь на такое? Читаешь ли вообще комментарии?

Богдана Анисова: 
Не читаю вообще комментарии. Один раз зашла где-то в начале сезона, после какой-то проигранной игры, прочитала эти все комментарии. Конечно, у каждого человека есть свое мнение на нас, на нашу игру… Стараюсь не читать, чтобы не портить себе настроение. Мне это неинтересно. Как правило, там очень много негативных комментариев, поэтому я туда не захожу. В принципе, если кто-то хочет поддержать либо сказать, что была хорошая игра, несмотря на то, что мы проигрываем, очень много людей пишут в личку, за что им огромное спасибо. Мне этого достаточно. Негатив не хочу читать.  

«Лучший психолог – это наш  тренер»

Екатерина Лихошапко:
Есть ли у вас в команде психолог, который перед играми вас настраивает, подбадривает?

Богдана Анисова: 
Нет. Лучший психолог – это наш  тренер.

Екатерина Лихошапко:
Как он вас подбадривает? Что говорит?

Богдана Анисова: 
Выражений не помню, но он всегда говорит, что, несмотря на то, кто против вас стоит, девочки, вы лучшие! Для меня вы лучшие!  С каждой командой вы можете играть! Игра может показать абсолютно разный результат. Всегда он нам говорит, что с любой командой можно выходить и работать!

Екатерина Лихошапко:
Перед началом Суперлиги Виктор Федорович говорил, что задачу ставит – попасть в восьмерку сильнейших. У вас, собственно, еще есть шансы попасть в эту самую восьмерку. Как считаешь, сможете ли дотянуть?

Богдана Анисова: 
Громких заявлений не хочу делать, но мы постараемся максимально, что от нас зависит. У нас шансы есть, шансы неплохие. Будем биться, для того, чтобы туда попасть.

Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

О переходе в «Минчанку»: «Команда приняла хорошо»

Екатерина Лихошапко:
Ты перешла в «Минчанку» в июле 2018-ого, то есть в Беларуси уже более полугода. Расскажи, как прошел твой переход, адаптация в коллективе?

Богдана Анисова: 
Все достаточно просто: проще, чем где-либо, потому что один язык, одинаковый менталитет. Команда приняла хорошо, поэтому никаких проблем особых не было: ни в плане разговоров, ни в плане эмоциональном. Дом рядом, все прошло прекрасно.   

Екатерина Лихошапко:
Скучаешь по дому? Как часто ездишь в Украину?

Богдана Анисова: 
Не была  ни разу за все это время. Конечно, скучаю, но максимально пытаюсь сюда притащить кого-нибудь: то друзей, то маму, то мужа. Они могут ко мне приехать достаточно просто, чем в любые другие страны.

Екатерина Лихошапко:
Как проводишь свое время свободное в Минске, если оно есть?

Богдана Анисова: 
Стараюсь максимально восстанавливаться. Это может быть бассейн, сауна. Трачу время на себя. Просто прогулки, возможно, встреча с друзьями, родственниками. У меня есть в Минске друзья, родственники. По-разному, на самом деле, пытаюсь как-то отвлечься от волейбола, потому что волейбола достаточно. В этом сезоне, так точно.

Екатерина Лихошапко:
Вернемся к чемпионату России. Как вообще даются команде все эти перелеты бесконечные, переезды?

Богдана Анисова: 
Достаточно сложно, непривычно. Тем не менее, мы держимся, стараемся максимально упростить это все. В аэропортах спим, едим, живем. Тяжело, но мы с этим справляемся.  Считаю, достаточно неплохо. 

Волейболистка Богдана Анисова: «Лучший психолог – это наш тренер»

«В самолетах читаю либо сплю. Люблю психологию»  

Екатерина Лихошапко:
Чем занимаетесь в самолетах?

Богдана Анисова: 
Я читаю в основном. Читаю либо сплю. Люблю психологию.

Екатерина Лихошапко:
Ты сама сказала о Лиге Чемпионов, о том, что именно там были самые запоминающиеся игры. «Минчанка» впервые принимала участие в основном раунде. У нас были очень серьёзные соперники. По твоему личному мнению, почему не получилось пройти дальше?

Богдана Анисова: 
Это один из самых престижных турниров в мире. Там лучшие команды со всего мира. Италия, Польша… Конечно, где-то уровнем мы немножко не дотягиваем. По крайней мере, это был отличный шанс для нас попробовать себя. Считаю, мы выросли с этими играми. Мы с каждой командой показали достаточно хорошую игру. Бились в любом случае. Не получилось, так бывает. Это все дело случая… Есть куда расти.  

Екатерина Лихошапко:
На сколько у тебя рассчитан контракт с «Минчанкой» и какие вообще планы в дальнейшем?  

Богдана Анисова: 
О планах еще рано говорить. Мы еще не доиграли чемпионат. Контракт на год, до конца сезона. Насчет планов еще не могу ничего сказать.

Екатерина Лихошапко:
Есть какой-то клуб, в котором ты мечтаешь поиграть?

Богдана Анисова: 
Нет. Возможно, какой-то чемпионат… Вот, например, чемпионат России был моей целью в карьере, а конкретного клуба, наверное, нет.   
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила выступление в Лиге чемпионов. Самый престижный турнир стал серьезным испытанием для белорусского клуба, но в...
 
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