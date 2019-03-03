Прошлогодний чемпион вылетел уже в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию 0:4

Обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» сложил полномочия, завершив выступление в новом розыгрыше плей-офф уже в первом раунде.

Казанцы не сумели выиграть в серии против омского «Авангарда» ни одной встречи. 3 марта в четвертом поединке «Ак Барс» проиграл на своем льду со счетом 2:3.

Результаты других матчей дня:

«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 1:2 ОТ.

«Динамо» М — «Йокерит» — 3:0.

«Сочи» — «Локомотив» — 3:1.

«Авангард» первым оформил пропуск во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Итог серии (до 4 побед):

Конференция «Восток»

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 4:0 (6:0, 6:3, 4:1, 3:2).

Ход остальных серий (до 4 побед):

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 3:0 (4:0, 6:2, 3:1).

СКА (2) — «Спартак» (7) — 1:2 (0:2, 2:3, 5:2).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 2:2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3, 1:3).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 1:3 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3).

Конференция «Восток»

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 3:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ).

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 2:1 (4:1, 5:4 ОТ, 1:3).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 2:2 (2:1 2ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ).