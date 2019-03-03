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Прошлогодний чемпион вылетел уже в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию 0:4
Обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» сложил полномочия, завершив выступление в новом розыгрыше плей-офф уже в первом раунде.
Казанцы не сумели выиграть в серии против омского «Авангарда» ни одной встречи. 3 марта в четвертом поединке «Ак Барс» проиграл на своем льду со счетом 2:3.
Результаты других матчей дня:
«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 1:2 ОТ.
«Динамо» М — «Йокерит» — 3:0.
«Сочи» — «Локомотив» — 3:1.
«Авангард» первым оформил пропуск во 2-й раунд Кубка Гагарина.
Итог серии (до 4 побед):
Конференция «Восток»
«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 4:0 (6:0, 6:3, 4:1, 3:2).
Ход остальных серий (до 4 побед):
Конференция «Запад»
ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 3:0 (4:0, 6:2, 3:1).
Конференция «Восток»
«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 3:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ).
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Обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» сложил полномочия, завершив выступление в новом розыгрыше плей-офф уже в первом раунде.
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