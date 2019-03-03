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Романовская выиграла золото на Универсиаде в Красноярске

04.03.2019 04:59 — Разное | Tut.by  
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Чемпионка мира 2019 года белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в лыжной акробатике на зимней Универсиаде в российском Красноярске.


Александра Романовская. Кадр facebook.com/fisfreestyle/

Александра Романовская получила оценку 100,29 балла. Серебро у россиянки Любови Никитиной (91,29), бронза в активе Жанботы Алдабергеновой из Казахстана (79,38).

В мужских соревнованиях лыжных акробатов из белорусов ближе всех к пьедесталу оказался Вячеслав Тимерцев (86,01), занявший 4-е место. Медалистами стали россиянин Максим Буров (119,91), китаец Ли Чжунлинь (87,77) и еще один россиянин Руслан Катманов (87,77).

В медальном зачете Универсиады в Красноярске после первого дня лидирует Россия — 4 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые награды. Следом расположились Швейцария (1, 1, 1), Канада (1, 0, 1), Австрия (1, 0, 0) и Беларусь (1, 0, 0).

 
 
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Чемпионка мира 2019 года белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в лыжной акробатике на зимней Универсиаде в российском Красноярске.
 
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