Романовская выиграла золото на Универсиаде в Красноярске

Чемпионка мира 2019 года белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в лыжной акробатике на зимней Универсиаде в российском Красноярске.



Александра Романовская. Кадр facebook.com/fisfreestyle/

Александра Романовская получила оценку 100,29 балла. Серебро у россиянки Любови Никитиной (91,29), бронза в активе Жанботы Алдабергеновой из Казахстана (79,38).

В мужских соревнованиях лыжных акробатов из белорусов ближе всех к пьедесталу оказался Вячеслав Тимерцев (86,01), занявший 4-е место. Медалистами стали россиянин Максим Буров (119,91), китаец Ли Чжунлинь (87,77) и еще один россиянин Руслан Катманов (87,77).

В медальном зачете Универсиады в Красноярске после первого дня лидирует Россия — 4 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые награды. Следом расположились Швейцария (1, 1, 1), Канада (1, 0, 1), Австрия (1, 0, 0) и Беларусь (1, 0, 0).