

В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам 2018 года. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

22 февраля текущего года во Дворце культуры г. Солигорска состоялась торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год «Тебе, Солигорщина, наш труд и вдохновение!».

Ежегодно жители Солигорского края в этот день отдают дань уважения и признания лучшим труженикам всех звеньев управления и трудовым коллективам, создающим экономический и интеллектуальный потенциал, ветеранам войны и труда за их ратные и трудовые подвиги, молодому поколению, от инициативы и упорного труда которых зависит будущее родной Беларуси.

























Атмосфера праздника ощущалась уже в фойе первого этажа Дворца культуры г. Солигорска. Там была организована выставка-презентация продукции, производимой субъектами хозяйствования Солигорского района.













Торжественно, празднично было и в театральном зале. Цветы, светлые улыбки людей, чарующая музыка – все это свидетельствовало о красоте праздника созидания. Праздника человеческого величия и могущества.

















В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович Рогащук, председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко, председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, руководители организаций и предприятий Солигорского района.



Среди главных героев торжества – представители всех отраслей народного хозяйства: промышленности, строители, работники легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, бытового обслуживания, связи…











С докладом к присутствующим обратился председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.



— Стабильный, динамично развивающийся, дружелюбный и процветающий – таким мы знаем наш район сейчас, таким его сделал усердный труд многих поколений солигорчан. Сегодня мы с гордостью говорим о результатах нашего труда. Благодаря слаженной и стабильной работе отраслей народного хозяйства за 2018 год Солигорским районом достигнут рост по всем объемным и финансовым показателям прогноза социально-экономического развития – отметил в своем выступлении Олег Григорьевич.



Глава Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО пожелал всем участникам торжества крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и успехов в работе.











Чествование передовиков производства по традиции началось с приглашения на праздничную сцену руководителей предприятий, занявших призовые места по итогам работы за 2018 г. Поочередно председатель райисполкома Олег Григорьевич Поскробко дипломы и почетные грамоты Солигорского районного исполнительного комитета. Большой группе солигорских тружеников была объявлена благодарность председателя райисполкома.





Со словами признательности за труд к передовикам производства обратился заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович Рогащук.



В своем выступлении Николай Михайлович подчеркнул, что хозяйства, предприятия, организации и учреждения Солигорского района динамично развиваются, не сбавляют темпов в освоении новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производств. Он выразил уверенность, что трудолюбие жителей района, умелое сочетание новейших технологий, передового опыта будут и в дальнейшем служить основой для развития и процветания Солигорского района.











За добросовестный труд, достижение высоких производственных результатов и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Солигорского района Почетные грамоты Минского областного исполнительного комитета были вручены: учителю французского языка ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» Наталье Николаевне Мыслейко, начальнику химико-технологического отдела общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Пассат» Марии Михайловне Варава. Благодарность председателя Минского областного исполнительного комитета была объявлена: директору ГУК «Солигорская центральная районная библиотека» Людмиле Адамовне Муравейко, директору филиала «Солигорский хлебозавод» открытого акционерного общества «Борисовхлебпром» Василию Павловичу Пенязю, начальнику ПМК-9 открытого акционерного общества «Солигорскводстрой» Иголка Александру Алексеевичу.Почетной грамотой Минского областного Совета депутатов были награждены: Головатый Иван Иванович, генеральный директор открытого акционерного общества «Беларуськалий».













Подведение итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год завершилось награждением организаций промышленности, агропромышленного и строительного комплекса, сферы обслуживания, социально-культурной сферы в решении задач социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год дипломами, почётными грамотами и благодарностями Палаты Представителей Национального собрания РБ, Солигорского районного исполнительного комитета, Солигорского районного Совета депутатов. Награждение проводили председатель Солигорского райисполкома Олег Григорьевич Поскробко и председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.









Ни один праздник не обходится без хорошего настроения, и, конечно же, без задушевной песни и хорошего танца. Создавали праздничное настроение участникам торжественной церемонии подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год выступления артистов г. Минска: арт-группа «Беларусы», группа «Полладиум», шоу-балет «Феерия», самодеятельные артисты и творческие коллективы Дворца культуры г. Солигорска, которые надолго запомнятся всем тем, кто в этот день находился в театральном зале.

Поздравления, улыбки и хорошее настроение сопутствовали всем. Чувствовалась гордость за наш Солигорский район и его лучших людей. Праздник оставил добрые воспоминания в душе каждого приглашенного.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.