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В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам 2018 года.
04.03.2019 — Разное | Soligorsk News
24 февраля 2019 0:39 4713
В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам 2018 года.
22 февраля текущего года во Дворце культуры г. Солигорска состоялась торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год «Тебе, Солигорщина, наш труд и вдохновение!».
Ежегодно жители Солигорского края в этот день отдают дань уважения и признания лучшим труженикам всех звеньев управления и трудовым коллективам, создающим экономический и интеллектуальный потенциал, ветеранам войны и труда за их ратные и трудовые подвиги, молодому поколению, от инициативы и упорного труда которых зависит будущее родной Беларуси.
Атмосфера праздника ощущалась уже в фойе первого этажа Дворца культуры г. Солигорска. Там была организована выставка-презентация продукции, производимой субъектами хозяйствования Солигорского района.
Торжественно, празднично было и в театральном зале. Цветы, светлые улыбки людей, чарующая музыка – все это свидетельствовало о красоте праздника созидания. Праздника человеческого величия и могущества.
В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович Рогащук, председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко, председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, руководители организаций и предприятий Солигорского района.
С докладом к присутствующим обратился председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.
Чествование передовиков производства по традиции началось с приглашения на праздничную сцену руководителей предприятий, занявших призовые места по итогам работы за 2018 г. Поочередно председатель райисполкома Олег Григорьевич Поскробко дипломы и почетные грамоты Солигорского районного исполнительного комитета. Большой группе солигорских тружеников была объявлена благодарность председателя райисполкома.
Со словами признательности за труд к передовикам производства обратился заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович Рогащук.
За добросовестный труд, достижение высоких производственных результатов и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Солигорского района Почетные грамоты Минского областного исполнительного комитета были вручены: учителю французского языка ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» Наталье Николаевне Мыслейко, начальнику химико-технологического отдела общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Пассат» Марии Михайловне Варава. Благодарность председателя Минского областного исполнительного комитета была объявлена: директору ГУК «Солигорская центральная районная библиотека» Людмиле Адамовне Муравейко, директору филиала «Солигорский хлебозавод» открытого акционерного общества «Борисовхлебпром» Василию Павловичу Пенязю, начальнику ПМК-9 открытого акционерного общества «Солигорскводстрой» Иголка Александру Алексеевичу.Почетной грамотой Минского областного Совета депутатов были награждены: Головатый Иван Иванович, генеральный директор открытого акционерного общества «Беларуськалий».
Подведение итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год завершилось награждением организаций промышленности, агропромышленного и строительного комплекса, сферы обслуживания, социально-культурной сферы в решении задач социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год дипломами, почётными грамотами и благодарностями Палаты Представителей Национального собрания РБ, Солигорского районного исполнительного комитета, Солигорского районного Совета депутатов. Награждение проводили председатель Солигорского райисполкома Олег Григорьевич Поскробко и председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.
Ни один праздник не обходится без хорошего настроения, и, конечно же, без задушевной песни и хорошего танца. Создавали праздничное настроение участникам торжественной церемонии подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2018 год выступления артистов г. Минска: арт-группа «Беларусы», группа «Полладиум», шоу-балет «Феерия», самодеятельные артисты и творческие коллективы Дворца культуры г. Солигорска, которые надолго запомнятся всем тем, кто в этот день находился в театральном зале.
Поздравления, улыбки и хорошее настроение сопутствовали всем. Чувствовалась гордость за наш Солигорский район и его лучших людей. Праздник оставил добрые воспоминания в душе каждого приглашенного.
Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 февраля 2019 0:39 4713 В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам...
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