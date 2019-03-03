



2 марта в СШ № 5 г. Волковыска состоялся круглый стол под девизом «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра?».

Собравшиеся старшеклассники вместе с социальным педагогом обсуждали свои жизненные перспективы.

На мероприятие был приглашен клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан. Священник рассказал ребятам, что существует ложный стереотип, что христианин должен в этой жизни отмучаться и настрадаться, чтобы лишь после смерти получить вознаграждение. На самом деле верующий человек живет здесь и сейчас. Христианин имеет полное право на полноценную жизнь со всеми ее радостями. Если же мы предпочитаем от чего воздерживаться, например, от беспорядочных сексуальных отношений, то не потому, что боимся кары Господней, а просто не хотим обидеть своего Небесного Отца, Который знает, что целомудрие для нас больше принесет пользы и радости, чем кратковременные физические удовольствия. Кстати есть люди, которые сами по себе совсем нерелигиозные, но через свой жизненный опыт убедились, что целомудрие – это непустое слово.













Егор Черепок

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