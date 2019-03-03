Праздник красоты состоялся!

Как узнать первые признаки приближения весны? Да очень просто. На улицах городов появляется очень много разом похорошевших женщин. Они снимают тяжелые теплые одежды, открывают ноги, достают из-под шапок и платков свои красивые волосы. А чтобы волосы были действительно красивыми, пора бежать в парикмахерскую и отдавать свои головки в руки мастеров.



То, что они готовы оказать эти услуги стало ясно сегодня. Только что в Ивье закончился конкурс, посвященный Дню женщин «Парикмахер 2019».

К участию в весеннем параде красоты, стиля и моды приглашались представители косметических фирм и салонов.

Праздничная шоу-программа прошла в зрительном зале Ивьевского центра культуры и досуга.





В фойе работала выставка литературы по теме парикмахерского искусства, подготовленная сотрудники Ивьевской районной библиотеки. Пока шло таинство создания причесок, зрители смогли посмотреть фильмы о коротких стрижках для женщин за 50, о развитии парикмахерского искусства в Беларуси. Это были интереснейшие кадры из истории отечественной индустрии красоты и моды.

В состав жюри вошли парикмахеры и визажисты – стилисты из салонов города Лида.

В конкурсе приняли участие три человека.





Пока шел процесс создания причесок, всё действо украсили выступления лучших солистов Кореличского и нашего района. Читали стихи со сцены маленькие зрители, выступления которых органично вплелись в этот прекрасный вечер и доставили удовольствие всем присутствующим.





Награду в номинации «Самая оригинальная прическа» получила Татьяна Семашко, в номинации «Самая стильная прическа» - Светлана Гуща. Приз зрительских симпатий достался также Татьяне Семашко. А награду «Парикмахер 2019» получила Мария Рыжая.





Инициатором конкурса выступил настоятель Ивьевского костела святых апостолов Петра и Павла ксендз Ян Гавецкий. Вместе с ним конкурс организовывали и проводили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома и Ивьевский центр культуры и досуга.