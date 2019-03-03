Три с половиной года проведет в колонии лидчанин, который украл у своего коллеги около 6 тысяч евро

Похищение ключей и изготовление их дубликата, слежка за квартирой, растерянность хозяев после кражи. Все это мы нередко видим в детективах и считаем, что такой сюжет может существовать только на телеэкране. Оказывается, подобное может происходить рядом с нами.

Роман и Валерий (имена изменены) работали вместе на одном из частных предприятий. Отправляясь на машине на работу, Валерий по доброте душевной подбирал Романа по дороге на повороте в микрорайон Южного городка и доставлял туда же, возвращаясь обратно домой. Мол, для коллеги доброе дело делает, да и путь при беседе с попутчиком кажется короче.

факт, что Роман за свои тридцать четыре года был дважды судим – за кражу и хищения, – Валерий в расчет не взял, а возможно, и не знал в деталях биографию товарища по работе. А вот Роман информацию Валерия о том, что у мужчины где-то хранятся валютные сбережения, мимо ушей не пропустил. Смекнул: раз Валерий не доверяет банкам, значит, держит деньги дома и при желании найти “копилку” не составит труда. План, как “обнести” квартиру товарища по работе, у Романа созрел моментально. Будто бы невзначай уточнил у Валерия, с кем из домочадцев он проживает в квартире. Оказалось, только с супругой (сын обосновался в Минске). Затем Роман ловко перевел разговор на супругу, и Валерию даже в голову не могло прийти, что из его рассказа Роман уловил нужную для себя информацию: когда женщина уходит на работу и в какое время возвращается домой. Однажды во время такого разговора Валерий похвастался Роману, что собирается купить сыну квартиру и для этого уже начал копить деньги. Думается, тотчто Роман за свои тридцать четыре года был дважды судим – за кражу и хищения, – Валерий в расчет не взял, а возможно, и не знал в деталях биографию товарища по работе. А вот Роман информацию Валерия о том, что у мужчины где-то хранятся валютные сбережения, мимо ушей не пропустил. Смекнул: раз Валерий не доверяет банкам, значит, держит деньги дома и при желании найти “копилку” не составит труда. План, как “обнести” квартиру товарища по работе, у Романа созрел моментально. Будто бы невзначай уточнил у Валерия, с кем из домочадцев он проживает в квартире. Оказалось, только с супругой (сын обосновался в Минске). Затем Роман ловко перевел разговор на супругу, и Валерию даже в голову не могло прийти, что из его рассказа Роман уловил нужную для себя информацию: когда женщина уходит на работу и в какое время возвращается домой.

Начало “операции” Роман назначил на один из рабочих дней. Ничего не подозревающий Валерий, как всегда, привез сослуживца на работу. Выходя из машины, ее хозяин лишних вещей с собой за проходную не брал, в том числе и ключей от квартиры. Они оставались лежать на полочке под магнитолой. Этот факт не ушел от внимания Романа. Мужчина дождался обеденного перерыва, зашел в бытовку, огляделся: рядом никого не было. Запустил руку в карман куртки Валерия и вытащил ключи от автомобиля. Незаметно змеей скользнул за ворота предприятия, где возле проходной припарковал машину Валерий. Нескольких минут хватило, чтобы ключи от квартиры коллеги по работе перекочевали в руки Романа. Он закрыл машину и спешно отправился в торгово-сервисный центр, где в мастерской можно заказать дубликат ключей от машины и квартиры. У мастера заказ никаких подозрений не вызвал, лишних вопросов он мужчине не задавал, мол, всякое у человека в жизни может случиться, раз нужны дубликаты – изготовить их нет проблем. Свежеизготовленные ключики Роман припрятал до поры до времени, а оригинал он вернул на место – в машину, на полочку под магнитолой, и в карман куртки Валерия. Всю процедуру подготовки к краже денег у коллеги по работе Роман провернул за время обеденного перерыва.

А действовать “товарищ” по работе стал уже на следующий день. Валерий вернулся домой где-то в половине одиннадцатого вечера, а через полчаса возле его машины появился Роман. Знал: она не оборудована сигнализацией, поэтому сирена не разорвет своим звуком вечернюю тишину. Открыл дубликатом ключа дверь автомобиля. Обыскивать салон необходимости не было – давно приметил, что Валерий кладет белорусские рубли в бардачок машины. Не был пуст тайник и в этот раз. С добычей Роман отправился восвояси.

Утром Валерий спустился к машине, чтобы ехать на работу, и неожиданно обнаружил, что “копилка” пуста. Недоумевал: как из закрытой машины могли испариться деньги? Стал вспоминать: возможно, их использовал или переложил в другое место? Прокрутил в памяти все события и укрепился в мысли, что 850 рублей, которые он оставил в бардачке автомобиля, чтобы потом обратить в валюту и добавить к имеющимся дома сбережениям, пропали. Но еще большее потрясение мужчина испытал вечером того же дня. У Валерия был рабочий день, и он поехал на предприятие, а вот у его попутчика Романа этот день оказался выходным. И мужчина свободным времнем распорядился, как и планировал заранее. В полдень он уже подходил к квартире коллеги по работе, расположенной в многоэтажке по улице Фрунзе. Душу грело ожидание того, что через некоторое время заполнит карманы чужими, но такими манящими банкнотами. Без труда с помощью дубликата ключа Роман открыл дверь квартиры, скользнул взглядом по комнатам и будто нюхом почуял, что в одной из них, в комоде, его ждет заветный ларчик. Предчувствие не подвело. В верхнем ящике комода полуденный вор нашел 350 евро и 200 долларов, а когда пошарил в нижнем – “улов” оказался еще более значительный: в пакете лежала увесистая стопка иностранных банкнот, как потом оказалось, порядка 5350 евро. Ничего больше не трогая в комнатах, Роман вышел из квартиры и прямиком отправился в один из банков по улице Кирова. Рассуждал так: когда Валерий с супругой обнаружат пропажу и обратятся в милицию, сотрудники правоохранительных органов станут искать евро, и тогда, реализуя банкноты, можно погореть, а вот если их сиюминутно обменять на доллары и потом пускать в дело, за свою безопасность можно не волноваться.

Пропажу из квартиры денег обнаружила вечером жена Валерия. Сначала увидела, что на полке нет ее “заначки”, затем проверила место, где держал сбережения муж, – и там пусто. Взволнованная женщина схватилась за телефон и стала звонить супругу. Еще теплилась надежда: возможно, он взял сбережения. Но для Валерия Сначала увидела, что на полке нет ее “заначки”, затем проверила место, где держал сбережения муж, – и там пусто. Взволнованная женщина схватилась за телефон и стала звонить супругу. Еще теплилась надежда: возможно, он взял сбережения. Но для Валерия новость о пропаже накопленной суммы также стала неожиданностью. Немедленно помчался домой и убедился: в квартире ничего не пропало, следов пребывания вора не видно, но в то же время пакета с деньгами на полке нет. Мужчина обратился в милицию.

Роман зря надеялся, что продумал все детали преступления и похититель сбережений семьи не будет найден. Сотрудники правоохранительных органов установили злоумышленника. Свидетелями по делу прошли мастер мастерской по изготовлению ключей, кассир банка. Подтвердили виновность Романа найденные в ходе обыска деньги. Неоспоримым доказательством того, что вором является коллега Валерия, стала проверка показаний злоумышленника на месте.

Украденные сбережения были возвращены их законным владельцам. А Роману суд Лидского района назначил наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В исправительной колонии в условиях строгого режима он проведет три с половиной года.

Как тут не вспомнить комедию Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”! Вор, который обокрал квартиру стоматолога, обращаясь с экрана к зрителям, говорил: “Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть”.

К месту будет привести и выражение, ставшее в народе поговоркой: “Болтун – находка для шпиона”. Нередко люди судят о других по себе. Вот и Валерий ни на минуту не сомневался, что его товарищ по работе честный, доброжелательный человек, которому можно доверить любую тайну. А оказалось, змею на груди пригрел, которая ищет случай, как бы укусить.