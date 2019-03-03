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Три с половиной года проведет в колонии лидчанин, который украл у своего коллеги около 6 тысяч евро
04.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Похищение ключей и изготовление их дубликата, слежка за квартирой, растерянность хозяев после кражи. Все это мы нередко видим в детективах и считаем, что такой сюжет может существовать только на телеэкране. Оказывается,
Роман и Валерий (имена изменены) работали вместе на одном из частных предприятий. Отправляясь на машине на работу, Валерий по доброте душевной подбирал Романа по дороге на повороте в микрорайон Южного городка и доставлял туда же, возвращаясь обратно домой. Мол, для коллеги доброе дело делает, да и путь при беседе с попутчиком кажется короче.
Однажды во время такого разговора Валерий похвастался Роману, что собирается купить сыну квартиру и для этого уже начал копить деньги. Думается, тот
Начало “операции” Роман назначил на один из рабочих дней. Ничего не подозревающий Валерий, как всегда, привез сослуживца на работу. Выходя из машины, ее хозяин лишних вещей с собой за проходную не брал, в том числе и ключей от квартиры. Они оставались лежать на полочке под магнитолой. Этот факт не ушел от внимания Романа. Мужчина дождался обеденного перерыва, зашел в бытовку, огляделся: рядом никого не было. Запустил руку в карман куртки Валерия и вытащил ключи от автомобиля. Незаметно змеей скользнул за ворота предприятия, где возле проходной припарковал машину Валерий. Нескольких минут хватило, чтобы ключи от квартиры коллеги по работе перекочевали в руки Романа. Он закрыл машину и спешно отправился в торгово-сервисный центр, где в мастерской можно заказать дубликат ключей от машины и квартиры. У мастера заказ никаких подозрений не вызвал, лишних вопросов он мужчине не задавал, мол, всякое у человека в жизни может случиться, раз нужны дубликаты – изготовить их нет проблем. Свежеизготовленные ключики Роман припрятал до поры до времени, а оригинал он вернул на место – в машину, на полочку под магнитолой, и в карман куртки Валерия. Всю процедуру подготовки к краже денег у коллеги по работе Роман провернул за время обеденного перерыва.
А действовать “товарищ” по работе стал уже на следующий день. Валерий вернулся домой где-то в половине одиннадцатого вечера, а через полчаса возле его машины появился Роман. Знал: она не оборудована сигнализацией, поэтому сирена не разорвет своим звуком вечернюю тишину. Открыл дубликатом ключа дверь автомобиля. Обыскивать салон необходимости не было – давно приметил, что Валерий кладет белорусские рубли в бардачок машины. Не был пуст тайник и в этот раз. С добычей Роман отправился восвояси.
Утром Валерий спустился к машине, чтобы ехать на работу, и неожиданно обнаружил, что “копилка” пуста. Недоумевал: как из закрытой машины могли испариться деньги? Стал вспоминать: возможно, их использовал или переложил в другое место? Прокрутил в памяти все события и укрепился в мысли, что 850 рублей, которые он оставил в бардачке автомобиля, чтобы потом обратить в валюту и добавить к имеющимся дома сбережениям, пропали. Но еще большее потрясение мужчина испытал вечером того же дня. У Валерия был рабочий день, и он поехал на предприятие, а вот у его попутчика Романа этот день оказался выходным. И мужчина свободным времнем распорядился, как и планировал заранее. В полдень он уже подходил к квартире коллеги по работе, расположенной в многоэтажке по улице Фрунзе. Душу грело ожидание того, что через некоторое время заполнит карманы чужими, но такими манящими банкнотами. Без труда с помощью дубликата ключа Роман открыл дверь квартиры, скользнул взглядом по комнатам и будто нюхом почуял, что в одной из них, в комоде, его ждет заветный ларчик. Предчувствие не подвело. В верхнем ящике комода полуденный вор нашел 350 евро и 200 долларов, а когда пошарил в нижнем – “улов” оказался еще более значительный: в пакете лежала увесистая стопка иностранных банкнот, как потом оказалось, порядка 5350 евро. Ничего больше не трогая в комнатах, Роман вышел из квартиры и прямиком отправился в один из банков по улице Кирова. Рассуждал так: когда Валерий с супругой обнаружат пропажу и обратятся в милицию, сотрудники правоохранительных органов станут искать евро, и тогда, реализуя банкноты, можно погореть, а вот если их сиюминутно обменять на доллары и потом пускать в дело, за свою безопасность можно не волноваться.
Роман зря надеялся, что продумал все детали преступления и похититель сбережений семьи не будет найден. Сотрудники правоохранительных органов установили злоумышленника. Свидетелями по делу прошли мастер мастерской по изготовлению ключей, кассир банка. Подтвердили виновность Романа найденные в ходе обыска деньги. Неоспоримым доказательством того, что вором является коллега Валерия, стала проверка показаний злоумышленника на месте.
Украденные сбережения были возвращены их законным владельцам. А Роману суд Лидского района назначил наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В исправительной колонии в условиях строгого режима он проведет три с половиной года.
Как тут не вспомнить комедию Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”! Вор, который обокрал квартиру стоматолога, обращаясь с экрана к зрителям, говорил: “Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть”.
К месту будет привести и выражение, ставшее в народе поговоркой: “Болтун – находка для шпиона”. Нередко люди судят о других по себе. Вот и Валерий ни на минуту не сомневался, что его товарищ по работе честный, доброжелательный человек, которому можно доверить любую тайну. А оказалось, змею на груди пригрел, которая ищет случай, как бы укусить.
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Три с половиной года проведет в колонии лидчанин, который украл у своего коллеги около 6 тысяч евро
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