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Уютный лофт для столичного холостяка. Дизайнеры показали, как он должен выглядеть

04.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Дизайн-проект этой квартиры разрабатывала студия дизайна интерьера «ДиКинг». Заказчик — успешный молодой айтишник, обладатель 76 «квадратов» в новостройке. Дизайнерам нужно было разграничить пространство квартиры, выделить функциональные зоны и при этом сохранить ощущение целостности. Из особых пожеланий — интерьер близкий к лофту, в темных тонах, с намеком на холостяцкий, но в то же время уютный. И вот как дизайнеры справились с этой задачей.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожая


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Чтобы вся квартира не просматривалась со входа и сохраняла интригу, прихожую разграничили деревянными рейками с обеих сторон.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Шкафы для верхней одежды сделали на всю высоту.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Гостиная с кухней

Центром гостиной стал большой угловой диван для отдыха с ТВ-зоной, состоящей из декоративной штукатурки и дерева. Здесь же запланировали встроенный шкаф для личных вещей.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Изначально заказчик холодно относился к дереву как к отделочному материалу, но когда увидел предложенный нами вариант, изменил свое отношение, — рассказали дизайнеры.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Изюминка кухни — брутальный стол из натурального дуба. На фартуке, столешнице и верхних шкафчиках кухни использовался один и тот же материал с выраженной текстурой темного дерева.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Особенность этой квартиры — освещение. Дизайнеры использовали много светодиодной подсветки, которую сочетали с накладными черными спотами в нишах, а также с трековым освещением над диваном.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В отделке стен квартиры использована покраска и облицовка темным кирпичом.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Из-за планировки образовался довольно длинный коридор, именно поэтому мы выбрали черную стеклянную дверь в спальне и подсветку в потолке вдоль стены всего коридора.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— В спальне расположена большая кровать, Led-подсветка, шкаф с фактурой дерева и зеркалом. Также здесь предусмотрели рабочее место с большим удобным столом. ТВ-зона выполнена в декоративной штукатурке с фактурой под бетон.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Напольное покрытие — ламинат с холодным вишневым оттенком.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Санузел


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— В ванне использована плитка из одной коллекции в двух цветах: черном и светло-сером. В душевой зоне на стене сделали акцент плиткой под дерево. Накладная раковина на столешнице и большое зеркало создают визуально больше пространства и легкости.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Также дизайнеры предусмотрели кладовую, где разместили стиральную машину с бойлером, тем самым сэкономив место в санузле.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Балкон обустроили под зону отдыха.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.

 
 
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