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Уютный лофт для столичного холостяка. Дизайнеры показали, как он должен выглядеть
Дизайн-проект этой квартиры разрабатывала студия дизайна интерьера
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Чтобы вся квартира не просматривалась со входа и сохраняла интригу, прихожую разграничили деревянными рейками с обеих сторон.
Шкафы для верхней одежды сделали на всю высоту.
Гостиная с кухней
Центром гостиной стал большой угловой диван для отдыха с ТВ-зоной, состоящей из декоративной штукатурки и дерева. Здесь же запланировали встроенный шкаф для личных вещей.
— Изначально заказчик холодно относился к дереву как к отделочному материалу, но когда увидел предложенный нами вариант, изменил свое отношение, — рассказали дизайнеры.
Изюминка кухни — брутальный стол из натурального дуба. На фартуке, столешнице и верхних шкафчиках кухни использовался один и тот же материал с выраженной текстурой темного дерева.
Особенность этой квартиры — освещение. Дизайнеры использовали много светодиодной подсветки, которую сочетали с накладными черными спотами в нишах, а также с трековым освещением над диваном.
В отделке стен квартиры использована покраска и облицовка темным кирпичом.
— Из-за планировки образовался довольно длинный коридор, именно поэтому мы выбрали черную стеклянную дверь в спальне и подсветку в потолке вдоль стены всего коридора.
Спальня
— В спальне расположена большая кровать, Led-подсветка, шкаф с фактурой дерева и зеркалом. Также здесь предусмотрели рабочее место с большим удобным столом. ТВ-зона выполнена в декоративной штукатурке с фактурой под бетон.
Напольное покрытие — ламинат с холодным вишневым оттенком.
Санузел
— В ванне использована плитка из одной коллекции в двух цветах: черном и светло-сером. В душевой зоне на стене сделали акцент плиткой под дерево. Накладная раковина на столешнице и большое зеркало создают визуально больше пространства и легкости.
Также дизайнеры предусмотрели кладовую, где разместили стиральную машину с бойлером, тем самым сэкономив место в санузле.
Балкон обустроили под зону отдыха.
Партнер проекта:
Студия дизайна интерьера
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Проект квартиры для холостяка, в котором брутальность выглядит уютно.
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