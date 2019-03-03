ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Многие люди объясняют мой успех семейными связями». Джиджи Хадид снялась для Vogue Arabia

04.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Арабский Vogue два года назад увидел свет, тогда на обложке появилась супермодель Джиджи Хадид. В этом году редакторы в честь дня рождения издания решили повторить обложку и пригласили 23-летнюю американскую модель с палестинскими корнями снова поучаствовать в фотосессии для знаменитого глянца.


Фото: cover Vogue Arabia

Модель позировала сразу для двух обложек. Она впервые позировала для легендарного немецкого фэшн-фотографа Питера Линдберга. Обложка мартовского глянца стала 37-й обложкой Vogue в карьере Хадид.

— Многие люди объясняют мой успех семейными связями. Однако наше с сестрой детство не было голливудским. Родители никогда не разделяли свой успех со мной. После учебы в школе от меня ждали самостоятельности, поэтому я не рассчитываю на одну лишь карьеру модели, — сказала Джиджи в интервью главному редактору Vogue Arabia Мануэлю Арно.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арабский Vogue два года назад увидел свет, тогда на обложке появилась супермодель Джиджи Хадид. Редакторы решили повторить успех обложки, посмотрите, что получилось
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске из горящей квартиры спасли женщину, её мать и дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика