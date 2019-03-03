«Многие люди объясняют мой успех семейными связями». Джиджи Хадид снялась для Vogue Arabia

Арабский Vogue два года назад увидел свет, тогда на обложке появилась супермодель Джиджи Хадид. В этом году редакторы в честь дня рождения издания решили повторить обложку и пригласили 23-летнюю американскую модель с палестинскими корнями снова поучаствовать в фотосессии для знаменитого глянца.



Фото: cover Vogue Arabia

Модель позировала сразу для двух обложек. Она впервые позировала для легендарного немецкого фэшн-фотографа Питера Линдберга. Обложка мартовского глянца стала 37-й обложкой Vogue в карьере Хадид.

— Многие люди объясняют мой успех семейными связями. Однако наше с сестрой детство не было голливудским. Родители никогда не разделяли свой успех со мной. После учебы в школе от меня ждали самостоятельности, поэтому я не рассчитываю на одну лишь карьеру модели, — сказала Джиджи в интервью главному редактору Vogue Arabia Мануэлю Арно.