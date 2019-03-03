Какие маски для лица помогут встретить весну красавицей? Советы косметолога и разбор состава масок

Надежды на то, что пришла весна, улетучиваются, как только выглянешь в окно. А уж как выйдешь на улицу!.. Как защитить свою кожу, когда «а за окном то дождь, то снег», и встретить настоящий приход весны во всеоружии? Редакция LADY попросила косметолога рассказать, какие маски нам могут в этом помочь.

Фото: @letnya.ya

Яна Смирнова — косметолог-эстетист, тренер по гимнастике для лица, работает с темой косметики более семи лет; бьюти-блогер с 30 тысячами подписчиков в Instagram. В своем блоге Яна рассказывает про уход за кожей, натуральную косметику и про составы, которых лучше избегать.

«Чтобы маска сработала эффективнее, перед нанесением очистите кожу пилингом-скаткой»

Поскольку в этот период мы регулярно сталкиваемся с перепадами температур, стоит приобрести сыворотки против купероза, особенно если есть предрасположенность к нему. Средства с экстрактами конского каштана, ценцеллы азиатской, витамином C, Е, К, РР и другими сосудоукрепляющими компонентами стоит включить в уход, чтобы уменьшить красноту и помочь сосудам пережить температурные скачки.

Сейчас будут актуальны питательные и восстанавливающие маски. Чтобы маска сработала эффективнее, перед нанесением можно очистить кожу пилингом-скаткой или литокомплексом. Перед масками с кислотами можно использовать нежный скраб. Благодаря ему кислоты будут работать равномерно по всему лицу. Еще один важный момент: после очищения мы тонизируем кожу. Если после очищения мы наносим маску, то это не исключение. Умылись, тоник — и только потом делаем маску. Но и тут нужно обратить внимание на состав тоника, если средство оставляет липкую пленку на коже, есть риск, что маска не сработает так, как нужно.





Нанесение сыворотки перед маской увлажит кожу на несколько дней

Не бойтесь использовать АHА-кислоты: в небольшом проценте они отлично справляются с задачами увлажнения кожи. Эффективнее всего использовать маски с кислотами один или два раза в неделю, чтобы улучшить процесс обновления клеток. Многие марки выпускают «кислотные» серии. Не спешите скупать все продукты сразу: если перестараться, можно просто обезводить кожу. Не нужно пользоваться ими, если кожа уже повреждена: обветрилась, потрескалась или есть шелушения.

Есть маски, которые полезны и необходимы круглый год, — альгинатные. Они активно увлажняют кожу. Невероятного эффекта можно добиться, если под маску нанести различные сыворотки или гидролаты.

Масла ши и какао отлично восстанавливают кожу

Многие думают, что обезвоженная кожа — та, которой не хватает воды, но это большое заблуждение. Кожа нуждается не в воде, а в липидах — строительном материале. Ведь если в роговом слое этого строительного материала будет мало, то, сколько бы мы кожу ни увлажняли, сохранять влагу надолго она все равно не сможет. Чтобы восстановить недостающие липиды, нужно использовать маски с лецитином, фосфолипидами, ланолином, церамидами, маслами с высоким содержанием линолевой и гамма-линоленовой кислоты (бораго, примулы вечерней, семян черной смородины, конопли).





В качестве восстанавливающей маски можно использовать масла в чистом виде: масло ши, какао, манго. Если кожа сухая, то масло можно и не смывать, а если жирная, то через 15 минут лучше очистить кожу, чтобы не забивать поры. В такую погоду можно нанести на кожу масло, а после еще и крем. Благодаря этому вы сможете долго находиться на улице и сберечь кожу от внешних раздражителей.

Сегодня на рынке можно встретить еще один вид масок — кремовые и ночные маски. Такие продукты можно назвать кремом с большим количеством активных компонентов. Очень часто такие маски не требуют смывания, и в зависимости от состава и функций, их можно использовать каждый день, нанося на кожу тонким слоем.

Пленочные маски травмируют кожу

В мире волшебников есть непростительные заклинания, а у нас, девушек, непростительные процедуры ухода: если кожа шелушится, то ее нужно убрать, используя скрабы. Эти действия еще больше разрушают липидную пленку. Шелушение кожи требует ее восстановления. В холодную погоду уход за кожей должен быть деликатным, поэтому лучше сократить использование скрабов и щеточек для лица. Не подвергайте кожу резким перепадам температур при умывании. Вода должна быть комнатной температуры.

Есть маски, которые трудно назвать помощниками. Так, большинство масок-пленок травматичны для кожи. Если вы хотите добиться гладкой кожи, то предпочтительней использовать альгинатные маски.

Не стоит увлекаться минеральными маслами. Они быстро увлажняют кожу, но при смывании весь эффект от них исчезает. К ним можно прибегнуть, если кожа нуждается в быстрой помощи, например, после долгого пребывания на холоде.





Не допускайте высыхания глиняной маски

В холодную погоду лучше очищать кожу легкими пилингами, поэтому глиняные маски стоит отложить. Глина обладает хорошим абсорбирующим свойством и очищает лицо от кожного сала, которое создает на нашей коже защитную пленку из липидов, которые мы и стремимся сохранить зимой. Лучше всего использовать готовые кремовые маски, где кроме глины находятся и другие очищающие вещества в составе. Если вы решили использовать маску из чистой глины, то ни в коем случае не допускайте ее высыхания.

Нет единого мнения, сколько следует держать маску на лице, чтобы сработали все компоненты. Здесь нужно довериться производителю. Однако на многих глиняных масках написано держать до полного высыхания — 15 минут. Но при полном высыхании кожа трескается вместе с маской, поэтому обрызгивайте маску водой или гидролатом, если чувствуете, что она начинает высыхать. Если вы наносите кислотную маску впервые, а в применении написано 5−10 минут, то лучше подержать маску меньше, чем полагается, чтобы не вызвать раздражение кожи. Ночную кремовую маску лучше наносить за два часа до сна. Так она лучше впитается и не вызовет отеков.

Зачем нужна ткань в маске?

Тканевые маски позволяют средству не высыхать и равномерно прилегать к лицу. По моему мнению, они позволяют сэкономить на структурно-образовательных компонентах в составе маски, так как ткань уже ею и является. К тому же ткань позволяет быстрее увлажнить роговой слой.

Зачастую в основу тканевых масок входят гликоли-спирты, которые и увлажняют кожу, и одновременно служат растворителем связей между клетками кожи, чтобы впустить активные компоненты маски. Но при этом в составе продукта нет веществ, которые потом эти связи восстановят — пережиривающие добавки. Следовательно, такие тканевые маски могут быть хорошим SOS-продуктом, но использовать их в постоянном уходе не стоит.

Существует хорошая домашняя маска из зеленого чая, которая позволит сохранить увлажнение кожи и придаст ей тонус. Заварите чай, слейте первую заварку, подождите, пока отвар достигнет комнатной температуры, и сделайте компресс.

А теперь от теории к практике. Давайте разберем составы нескольких популярных масок:

Natura Siberica, «Энергия и питание кожи»

В составе — масло ши, глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота, экстракты лимонника, женьшеня, родиолы розовой и дамасской розы. В составе есть и ретинол (Retinyl Palmitate). Но процент ввода не указан, поэтому сложно сказать, насколько впечатляющим будет результат. Состав приятный, вау-эффекта от нее не будет, но смягченную, увлажненную и немного посвежевшую кожу маска должна обеспечить.

Ив Роше, «Ночной уход. Восстановление»



Ночная маска — это крем, который должен содержать большее количество активов. В составе этого продукта из полезного: глицерин, сок алоэ, бетаин, масло макадамии, пантенол, аллантоин. Не понравилось, что на втором месте идет растворитель и в составе присутствует спирт.

Liv Delano, «Увлажняющая маска с церамидами для атоничной и сухой кожи»



В составе — масло рисовых отрубей, церамиды, фитосфингозин, холестерол, кофеин и много других полезных веществ. За свою цену отличный вариант! Можно тонким слоем наносить на ночь как крем.

Garnier, «Увлажнение + свежесть»



Маска-пустышка. Из полезного только глицерин и экстракт зеленого чая. Зато много растворителей и консервантов. Моментальный эффект увлажнения будет за счет гликолей, но в перспективе ничего полезного от нее ждать не стоит. Только как SOS-средство, а не в качестве постоянного ухода.

"Белкосмекс", «Домашний косметолог. Экспресс-восстановление»



Содержит натуральные компоненты, которые должны увлажнять кожу, но еще больше растворителей и консервантов.

BIO World, «Криомаска супергидратирующая»



В составе — сок алоэ, глицерин, экстракт гаммамелиса, пантенол, гиалуроновая кислота. Смущает наличие полисорбата 20, который негативно влияет на цельность рогового слоя.

Modum, «Sebonorm»

Масло оливы, экстракт ромашки, шалфея, дуба, салициловая кислота. Думаю, кожа после маски будет посвежевшей, возможно, визуально поры чуть сузятся. Будет и противовоспалительный эффект, но скорее всего, не слишком выраженный.

«Рецепты бабушки Агафьи», «Витаминная, фитоактивная»



Особенность этой маски в том, что в ней нет водной фазы: нет ни воды, ни гидролатов. На первом месте стоит глицерин, дальше ягодные пудры, масла шиповника и облепихи, сок земляники. Состав необычный. Предполагаю, что для чувствительной кожи маска может не подойти, а вызвать раздражение и покраснение.

Natura Siberica, «Night Detox»

Многие бренды прибегают к хитрости: вместо воды в составе пишут «вода с вытяжками…» и дальше перечисляет много названий растений, чтобы казалось, будто средство содержит все эти экстракты. А какая их там концентрация на самом деле, неизвестно. Возможно, они там в малом количестве и, по сути, это все равно вода. После идет глицерин и эластин — легкое увлажнение обеспечит, но большего ожидать не стоит.

"Белита-Витэкс", «Ревитализирующая с муцином улитки»



На втором месте после воды идет муцин улитки и на этом полезности заканчиваются.

Organic Kitchen, «Тихий час»



Немного смягчит и напитает кожу за счет масла ши и гиалуроновой кислоты. Еще здесь содержится экстракт папайи — отличный пилингующий компонент, который улучшает цвет лица и убирает пятна. Но, судя по всему, концентрация здесь его невелика для выраженного эффекта.

MIXIT, «Moon Gravity Mask»



Я бы не рекомендовала маску из-за изопропилового спирта на втором месте, он со временем сушит и раздражает кожу. Этот минус перекрывает прочие плюсы.

"Белита-Витэкс", «Cell Intense, альгинатная»



Классическая альгинатная маска по умеренной цене. Рекомендую.