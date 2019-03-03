В Беларуси объявлено штормовое предупреждение на 5-6 марта

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5 марта и ночью 6 марта.

Об этом сообщает служба МЧС.

Согласно данным службы, на большей части территории Беларуси ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с.

По Минской области в эти дни ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с

В Минске днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) также усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

В понедельник, 4 марта, по данным Белгидромета, в республике будет облачная погода, температура от +5 до +7 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с. Временами – небольшой дождь, слабый туман.