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Топ-5 простых фокусов

04.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Чем заняться в компании, когда все, что можно выпито и съедено, все темы обсуждены? Например, можно удивлять. Interfax.by сделал подборку простых фокусов, которые поразят даже скептически настроенных людей.

Топ-5 простых фокусов
Телепатия

Начнем с разминки для ума. Математические фокусы не требуют реквизита и всегда беспроигрышны. И, да, калькулятором пользоваться не только можно, но и нужно.

В данном фокусе могут принимать участие несколько человек.

Предложите первому участнику написать на листе любое трехзначное число, например 628. Следующий должен приписать к нему такое же, получится 628628. Еще один человек должен разделить это число на 7, вот здесь достаем калькуляторы: 628628 : 7 = 89804. Следующий человек делит результат на 11: 89804 : 11 = 8164. Это число записывается на отдельном листке и передается фокуснику. Вы в свою очередь называете три цифры, которые были загаданы первоначально.

Секрет в том, что переданный вам результат необходимо разделить на 13 (8164 : 13 = 628).

Волшебные цифры

Этот фокус тоже эффектный, но для него потребуется реквизит. Заготовьте вот такие бумажные полоски. 

Топ-5 простых фокусов
Предложите другу загадать число от 1 до 60. Затем положите перед ним заготовленные полоски и попросите выбрать те, где есть загаданное им число. Тщательно изучите то, что отобрал ваш друг и назовите загаданное число.

Секрет в том, что нужно сложить верхние числа на указанных "ассистентом" полосках. Сумма будет загаданным числом.

Угадай цифру

Этот фокус уже не совсем математический, считать здесь ничего не надо. Попросите друзей назвать любую цифру от 1 до 5. Например, вам говорят: 4. Вы подходите к холодильнику и достаете из него бумажку с цифрой 4.

Секрет в том, что по всей квартире или помещению, где находится ваша компания, необходимо заранее спрятать 5 бумажек с цифрами. Главное – запомнить, что и куда положили. Фокус нужно предложить максимально внезапно, будто между делом вспомнили. Перед тем, как доставать бумажку, можно сделать вид, что глубоко задумались, сделать какие-то пассы руками. Здесь все на ваш вкус и усмотрение.

Волшебная пуговица

Попросите стакан минеральной воды или газировки, возьмите обычную пуговицу (нетяжелую, ту, которая с 4-мя отверстиями) и опустите ее в стакан. Пуговица ляжет на дно. Через какое-то время прикажите ей всплыть, и она поднимется. Затем скажите, чтобы снова ушла на дно, и она опустится.

Топ-5 простых фокусов
Этот фокус просто до безобразия, но требует особой внимательности. Лучше потренироваться дома. Дело в том, что когда вы опустите пуговицу в стакан, она утонет, а затем вокруг нее соберутся пузырьки, которые поднимут наверх. Вам надо внимательно следить за скоплением пузырьков вокруг пуговицы и во время приказывать ей. Фокус будет работать, пока не выйдут все газы.

Угадаю имя

Разорвите лист на три части. Дайте трем добровольцам по кусочку. Попросите каждого написать на бумажке имя. Здесь включайте фантазию. Либо пишем имена двух знаменитостей и одного вашего знакомого. Или двух актеров и одного певца. Неважно, главное, чтобы одно имя было "лишнее". Важно, чтобы лишнего записывали на центральном листочке, т.е. том, у которого оба края неровные. Можете даже сказать: "1-й, пиши имя актрисы брюнетки, 2-й, пиши имя поп-певицы, 3-й, пиши имя актрисы рыжеволосой".

Далее складывайте бумажки в шапку, мешочек, карман – куда угодно. Объявляйте, что уже знаете имя "лишнего". И вытаскивайте нужную бумажку. 

Секрет в том, что на ощупь необходимо ориентироваться по краям бумаги. Причем сделать это желательно быстро, долго не копаясь.

Для особого эффекта можете даже выйти из комнаты в процессе записывания имен.

 
 
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Чем заняться в компании, когда все, что можно выпито и съедено, все темы обсуждены? Например, можно удивлять. Interfax.by сделал подборку простых фокусов, которые поразят...
 
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