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Экспорт Парка высоких технологий в 2018 году вырос до $1,4 млрд
04.03.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты
«Рост ПВТ по экспорту превзошел все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства. Это успех не только Парка высоких технологий, но и всей нашей страны. Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона», - сообщает
Объем производства ПВТ составил 3 млрд 202 млн, рост по сравнению с 2017 годом - 47%. На внутреннем рынке резиденты парка разработали и внедрили IT-решений на 297 млн (+59%).
Средняя зарплата IT-специалиста за прошлый год – 4487 руб.
«В среднем программист платит в 3,2 раза больше подоходного налога, чем в среднем белорус, при этом взнос в Фонд социальный защиты населения одинаковый», - добавили в ПВТ.
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В сравнении с 2017 годом экспорт вырос на 38%.
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