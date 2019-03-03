Экспорт Парка высоких технологий в 2018 году вырос до $1,4 млрд

«Рост ПВТ по экспорту превзошел все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства. Это успех не только Парка высоких технологий, но и всей нашей страны. Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Парка высоких технологий Всеволода Янчевского.

Объем производства ПВТ составил 3 млрд 202 млн, рост по сравнению с 2017 годом - 47%. На внутреннем рынке резиденты парка разработали и внедрили IT-решений на 297 млн (+59%).

Средняя зарплата IT-специалиста за прошлый год – 4487 руб.

«В среднем программист платит в 3,2 раза больше подоходного налога, чем в среднем белорус, при этом взнос в Фонд социальный защиты населения одинаковый», - добавили в ПВТ.

Экспорт Парка высоких технологий за первое полугодие вырос на 40% Подробнее