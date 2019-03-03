6 модных трендов, которые не понимают родители (а стилист - да)

Проблемы поколений начинаются не Тургенева в «Отцах и детях», а у зеркала в коридоре. «Куда в таком собралась», «что опять купила» и «о господи» — наверняка что-то из этого вы точно слышали от мамы, когда собирались «в люди». Мы собрали пять трендов, от которых у родителей волосы встают дыбом. Но, черт, это же реально круто!



Фото: из личного архива стилиста

Комментирует тренды Валентина Казак — стилист-имиджмейкер. Работает имидж-консультантом, ведет аккаунт в Instagram.

1. Прозрачные рюкзаки (и не только)

Этой весной также будут актуальны прозрачные плащи-дождевики. Они, как и рюкзаки, по своей сути являются fashion-вещами, которые попали к нам в обиход. Молодые люди особенно любят их носить: так больше шансов выделиться из толпы.

Адаптируем «для взрослых»: как правило, тинейджеры больше выбирают прозрачные сумки ярких, кислотных цветов. А вот чтобы ваш лук понравился и маме, можно остановиться на таком рюкзаке в спокойных тонах.

— Мне кажется, такой аксессуар не должен вызывать вопросы у родителей, — сомневается стилист. — Ну разве что это вопрос безопасности: в таком рюкзаке очень хорошо видно его содержимое. Но это можно исправить вставной сумкой.

2. Прически под горшок и другие «приколы»

— Кроме самих причесок сейчас еще очень актуальны яркие цвета: всякие радужные, когда практически все цвета есть на волосах. Это вызов, это эпатаж. Но подростковое время — как раз то, когда и нужно экспериментировать с прическами, цветами, укладками и так далее, — говорит эксперт. — Если это, конечно, уместно в конкретном месте и ситуации.

Как сделать простые, но модные прически, мы показывали недавно: смотрите здесь .

Прежде чем пробовать новые образы, убедитесь, что на учебе не будет проблем. Ну а для разового «выхода в свет» подойдут различные красящие спреи. Правда, с ними нужно быть аккуратнее: нередко они пачкают одежду, руки и красят еще и кожу.

— Лучше самовыражаться в юном возрасте, чем примерять на себя что-то радикальное уже во «взрослой жизни», — уверена Валентина.