Автоподсчет. Так ли дешево содержать Lada? Считаем затраты на 3-летнюю эксплуатацию Vesta SW Cross

На примере популярных в Беларуси новых автомобилей AUTO.TUT.BY решил узнать: сколько же на самом деле стоит владеть машиной. Понятно, что все автомобили нужно заправлять, обслуживать, страховать. Но в каждой ситуации расходы могут быть совершенно разные. Сегодня точные суммы затрат считаем на примере Lada Vesta SW Cross — самого модного «бюджетника» 2018 года.

Критерии отбора у нас такие: выбирается самая популярная модель в наиболее востребованной версии. Затем мы изучаем, что предлагается в списке оснащения этой версии, сколько стоит страховка КАСКО, во сколько обходится каждое ТО за 3 года (при условном ежегодном пробеге 30 тысяч километров), и даже подсчитаем, сколько литров топлива будет сожжено, если автомобиль эксплуатируется в условном среднем цикле (город/трасса). Итоговая сумма позволит вам оценить уровень затрат на модели разных классов — а они, поверьте, могут отличаться очень значительно.





Стоимость покупки

В Беларуси Lada Vesta продается с конца 2015 года, универсалы Vesta SW и SW Cross дебютировали в конце 2017 года, но массовыми их продажи стали в минувшем 2018-м. Именно благодаря универсалам бренд Lada смог резко рвануть вперед, заняв второе место в ТОП-10 продаж по итогу 2018 года, а конкретно Vesta и вовсе оказалась № 1, обойдя многочисленные иномарки российской сборки.

Модель Vesta предлагается только с передним приводом, с бензиновыми моторами объемом 1,6 (106 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) литра, с механической или роботизированной (АМТ) коробкой передач. Кузова — седан или универсал, причем есть как обычный универсал SW, так и версия SW Cross, с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым «периметром».

Самой популярной модификацией Lada Vesta, по информации компании-импортера «Минск-Лада», сегодня является Vesta SW Cross с 1,6-литровым 106-сильным двигателем, механической 5-ступенчатой коробкой передач, в комплектации Luxe, за 27 200 белорусских рублей. Для универсала SW Cross эта комплектация является максимально доступной, в то время как для седана предлагаются и более простые — Classic и Comfort.





Комплектация Luxe объективно хороша: здесь есть не только фронтальные, но и боковые подушки безопасности, ABS с усилителем экстренного торможения BAS, «антибукс» и система курсовой устойчивости ESC, ассистент старта в гору HSA, противотуманные фары, защита двигателя, бортовой компьютер, центральный подлокотник, двойной пол багажника, электроусилитель руля, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, регулировка по высоте водительского кресла, климат-контроль и охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев передних сидений и зеркал, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, датчики света и дождя, задние датчики парковки, аудиосистема с управлением на руле, складной ключ с дистанционным управлением центральным замком, 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги и даже спойлер.

Характеристики





Базовым для Vesta SW Cross является 1,6-литровый 106-сильный бензиновый мотор, который разгоняет универсал с нуля до 100 км/ч за 12,6 секунды, и позволяет развивать максимальную скорость 172 км/ч. Расход топлива от 6 (трасса) до 9,7 (город) литра на 100 км.

Объем багажника в универсале составляет 480 литров, однако завод почему-то умалчивает, что под фальшполом находится ниша объемом 95 литров, благодаря чему общий объем составляет 575 литров. При складывании задних сидений полезный объем вырастает до 875 литров.

Гарантия

Гарантия завода-изготовителя составляет 100 тысяч км или 3 года (что наступит ранее) + СОАО «Минск-Лада» предоставляет от себя, как от официального импортера, дополнительно еще 2 года гарантии, но с сохранением ограничения по пробегу. Итого гарантия составляет 5 лет или 100 тысяч км пробега.

На элементы подвески гарантия составляет 2 года или 35 тысяч км пробега (что наступит ранее), за исключением амортизаторов. На них гарантия составляет 1 год либо 35 тысяч км пробега.

Гарантия на кузов — 6 лет от сквозной коррозии

Обязательные расходы

КАСКО

Страховка КАСКО на Lada Vesta SW Cross стоимостью 27 200 белорусских рублей на первый год обойдется в 3,25% от стоимости — 884 рубля. Далее автомобиль дешевеет, страховой взнос снижается, а поскольку его размер зависит от множества факторов (пробег, возможные ДТП и т.д.), в расчет мы принимаем только взнос за первый год.

Страхование гражданской ответственности (водитель старше 25 лет, стаж вождения больше 2 лет, прописан в Минске) обойдется в 78,68 рублей в год — а за три, соответственно, получится 236,04. Кстати, интересный страховой нюанс: для всякого советского автохлама есть специальный коэффициент, и если бы Lada Vesta страховалась как ВАЗ Vesta, то за каждый год пришлось бы платить только 51,01 рубля. То есть, за три года можно было бы сэкономить 83,01 рубля.

Технический осмотр для 3-летней эксплуатации нам придется проходить два раза — и это обойдется примерно в 60 рублей (стоимость по Минску незначительно отличается). Транспортный налог (для авто массой от 1,5 до 2 тонн) при прохождении технического осмотра придется оплачивать на 4 года (2 раза на 2 года), по 153 рубля за каждый год. Итого, техосмотр и налог за три года встанут нам в 519 рублей.

Техническое обслуживание

Межсервисный интервал для Lada Vesta SW Cross составляет 15 тысяч километров, однако для нового авто при пробеге 3−5 тысяч километров рекомендовано нулевое ТО. Оно не является обязательным, включает в себя замену фильтра и масла, стоит 120 рублей и никак не влияет на гарантийные обязательства. Поэтому в общий список затрат мы его включать не будем, а лишь перечислим все остальные ТО, которые необходимо пройти на среднестатистической дистанции «30 тысяч километров в год». Поскольку мы говорим о 3 годах эксплуатации, значит, предполагаемый пробег составит 90 тысяч километров. Плюс сюда же включена замена передних тормозных колодок (запчасть+работа).

Стоимость ТО, руб:

ТО-1, 14 500−15500 км — 220 руб.

ТО-2, 29 500−30500 км — 290 руб.

ТО-3, 44 500−45500 км — 220 руб.

ТО-4, 59 500−60500 км — 290 руб.

ТО-5, 74 500−75500 км — 220 руб.

ТО-6, 89 500−90500 км — 530 руб.

Замена передних тормозных колодок: 58+25 руб. (запчасти+работа)

Топливо

Ну, а теперь о самой главной статье расходов — о топливе. Даже если сравнивать со Skoda Octavia , содержание которой многим нашим читателям показалось высоким, у Lada Vesta SW Cross на топливо уйдет больше денег. Потому что средний расход у Lada составляет 7,5 литра на 100 километров пути. Это значит, что при нашем среднестатистическом пробеге 90 тысяч километров за три года, понадобится 6750 литров 95-го бензина. Который, кстати, буквально на днях снова подорожал — и снова на копейку. Общая сумму затрат на топливо составит 10 462,5 рубля.





Итоговая сумма расходов

Страховки, налоги, техническое обслуживание, запчасти, топливо — в итоге, за три условных года и условные 90 тысяч километров на содержание Lada Vesta SW Cross 1.6 придется потратить минимум 13 954,54 рубля или 387,62 рубля в месяц.