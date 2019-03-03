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Готовим тонкие блинчики с сытной, полезной и сладкой начинками. Рецепты с пошаговыми фото

04.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Масленица длится целую неделю, а значит у вас точно найдется время хотя бы один раз приготовить блины. Вместе с ОАО «Лидахлебопродукт» рассказываем и показываем, как сделать налисники и три варианта начинок для них: мясную, шпинатную и творожную. Еще вы найдете в материале интересные факты о Масленице и блинах.

Румяные налисники

Ингредиенты теста:

  • Мука высшего сорта — 250 г;
  • Молоко — 800 мл;
  • Куриные яйца — 3 шт.;
  • Сахар — 1,5 ст.л.;
  • Соль — ¼ ч.л.;
  • Подсолнечное рафинированное масло — 3 ст.л.


Приготовление:

1. Смешиваем муку, соль, сахар, яйца.


2. Вливаем молоко.


3. Перемешиваем тесто так, чтобы не осталось комочков.


4. Добавляем подсолнечное рафинированное масло. Размешиваем и оставляем тесто на 20−30 минут.


5. Нагреваем сковороду, смазываем ее подсолнечным маслом и выливаем немного теста на горячую поверхность.


6. Как только верхняя сторона блина перестанет блестеть, а края станут сухими, переворачиваем его.


7. Обжариваем блин с другой стороны до румяного цвета (можете приподнять блин лопаточкой, чтобы проверить) и выкладываем его на тарелку. Сверху кладем кусочек сливочного масла.


8. Заворачиваем блин в треугольник. Повторяем эти шаги, пока не закончится тесто.


В других странах тоже отмечают Масленицу. Например, во Франции этот праздник длится один день и называется Mardi Gras — «жирный вторник». В это время французы пекут блины, надевают маски и карнавальные костюмы и веселятся. В 2019 году «жирный вторник» празднуют 5 марта.

Мясная начинка

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 600 г;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Сыр — 100 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Соль и перец по вкусу.


Приготовление:

1. Мелко режем лук.


2. Нарезаем филе.


3. Хорошо обжариваем мясо с луком на сковороде, добавляем в процессе соль и перец.


4. Трем сыр на крупной терке.


5. Мелко нарезаем чеснок.


6. Мясо, лук, сыр, чеснок и сметану смешиваем в миске. Выкладываем начинку на блины.


7. Заворачиваем блины конвертиками, затем обжариваем их на сковороде до хрустящей корочки.


8. Подаем блюдо со сметаной.


Интересный факт: Масленица — единственный языческий праздник, официально признанный православной церковью.

Шпинатная начинка

Ингредиенты:

  • Вареные куриные яйца — 4 шт.;
  • Помидоры черри — 5 шт.;
  • Шпинат — 80 г;
  • Подсолнечное рафинированное масло — 2 ст.л.;
  • Соль по вкусу.


Приготовление:

1. Мелко нарезаем шпинат.


2. Обжариваем его в растительном масле.


3. Мелко нарезаем помидоры.


4. Измельчаем яйца.


5. Смешиваем шпинат, помидоры и яйца в миске, солим.


6. Выкладываем смесь на блины и заворачиваем их треугольниками.


7. Обжариваем треугольники с двух сторон.


8. Выкладываем блюдо на тарелку. Его можно украсить помидором и листиками шпината.


Кстати, наши предки не только жгли на Масленицу соломенное чучело, изображавшее зиму, но и плели из лыка и соломы домашнюю куколку, которую вывешивали за окно. Это означало, что хозяева ждут гостей. После праздника куколку хранили до следующей весны в качестве домашнего оберега.

Творожная начинка

Ингредиенты:

  • Творог — 180 г;
  • Сливки 30% — 3 ст.л.;
  • Сахар — 2 ст.л.;
  • Лимонная цедра — 1,5 ст.л.;
  • Изюм — 40 г.


Приготовление:

1. Взбиваем блендером сливки, сахар и творог.


2. Высыпаем в смесь лимонную цедру и изюм, перемешиваем.


3. Выкладываем начинку на блины и сворачиваем их трубочками.


4. Помещаем блины на сковороду и обжариваем с двух сторон, пока они не подрумянятся.


5. Перекладываем готовые налистники на тарелку и украшаем блюдо кусочками лимона, цедрой и изюмом.


Один из самых древних европейских праздников, связанных с блинами, — это блинные гонки в Великобритании. Они проводятся с 1445 года. Согласно легенде, одна горожанка, увлекшись выпечкой блинов, совсем забыла о службе в церкви. Услышав звон колоколов, она выскочила из дома, одной рукой держа сковородку с тестом, а другой подвязывая чепчик. Так и родилась идея «блинной гонки». Причем с годами ее усложнили: теперь участникам нужно бежать, подбрасывая блин на сковородке.

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Рассказываем и показываем, как приготовить тонкие блинчики с мясной, шпинатной и творожной начинками, а также делимся интересными фактами о Масленице....
 
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