Готовим тонкие блинчики с сытной, полезной и сладкой начинками. Рецепты с пошаговыми фото

Масленица длится целую неделю, а значит у вас точно найдется время хотя бы один раз приготовить блины. Вместе с ОАО «Лидахлебопродукт» рассказываем и показываем, как сделать налисники и три варианта начинок для них: мясную, шпинатную и творожную. Еще вы найдете в материале интересные факты о Масленице и блинах.

Румяные налисники

Ингредиенты теста:

Мука высшего сорта — 250 г;

Молоко — 800 мл;

Куриные яйца — 3 шт.;

Сахар — 1,5 ст.л.;

Соль — ¼ ч.л.;

Подсолнечное рафинированное масло — 3 ст.л.





Приготовление:

1. Смешиваем муку, соль, сахар, яйца.





2. Вливаем молоко.





3. Перемешиваем тесто так, чтобы не осталось комочков.





4. Добавляем подсолнечное рафинированное масло. Размешиваем и оставляем тесто на 20−30 минут.





5. Нагреваем сковороду, смазываем ее подсолнечным маслом и выливаем немного теста на горячую поверхность.





6. Как только верхняя сторона блина перестанет блестеть, а края станут сухими, переворачиваем его.





7. Обжариваем блин с другой стороны до румяного цвета (можете приподнять блин лопаточкой, чтобы проверить) и выкладываем его на тарелку. Сверху кладем кусочек сливочного масла.





8. Заворачиваем блин в треугольник. Повторяем эти шаги, пока не закончится тесто.





В других странах тоже отмечают Масленицу. Например, во Франции этот праздник длится один день и называется Mardi Gras — «жирный вторник». В это время французы пекут блины, надевают маски и карнавальные костюмы и веселятся. В 2019 году «жирный вторник» празднуют 5 марта.

Мясная начинка Ингредиенты: Куриное филе — 600 г;

Сметана — 2 ст.л.;

Сыр — 100 г;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление: 1. Мелко режем лук.

2. Нарезаем филе.

3. Хорошо обжариваем мясо с луком на сковороде, добавляем в процессе соль и перец.

4. Трем сыр на крупной терке.

5. Мелко нарезаем чеснок.

6. Мясо, лук, сыр, чеснок и сметану смешиваем в миске. Выкладываем начинку на блины.

7. Заворачиваем блины конвертиками, затем обжариваем их на сковороде до хрустящей корочки.

8. Подаем блюдо со сметаной.

Интересный факт: Масленица — единственный языческий праздник, официально признанный православной церковью.

Шпинатная начинка Ингредиенты: Вареные куриные яйца — 4 шт.;

Помидоры черри — 5 шт.;

Шпинат — 80 г;

Подсолнечное рафинированное масло — 2 ст.л.;

Соль по вкусу.

Приготовление: 1. Мелко нарезаем шпинат.

2. Обжариваем его в растительном масле.

3. Мелко нарезаем помидоры.

4. Измельчаем яйца.

5. Смешиваем шпинат, помидоры и яйца в миске, солим.

6. Выкладываем смесь на блины и заворачиваем их треугольниками.

7. Обжариваем треугольники с двух сторон.

8. Выкладываем блюдо на тарелку. Его можно украсить помидором и листиками шпината.

Кстати, наши предки не только жгли на Масленицу соломенное чучело, изображавшее зиму, но и плели из лыка и соломы домашнюю куколку, которую вывешивали за окно. Это означало, что хозяева ждут гостей. После праздника куколку хранили до следующей весны в качестве домашнего оберега.

Творожная начинка Ингредиенты: Творог — 180 г;

Сливки 30% — 3 ст.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Лимонная цедра — 1,5 ст.л.;

Изюм — 40 г.

Приготовление: 1. Взбиваем блендером сливки, сахар и творог.

2. Высыпаем в смесь лимонную цедру и изюм, перемешиваем.

3. Выкладываем начинку на блины и сворачиваем их трубочками.

4. Помещаем блины на сковороду и обжариваем с двух сторон, пока они не подрумянятся.

5. Перекладываем готовые налистники на тарелку и украшаем блюдо кусочками лимона, цедрой и изюмом.

Один из самых древних европейских праздников, связанных с блинами, — это блинные гонки в Великобритании. Они проводятся с 1445 года. Согласно легенде, одна горожанка, увлекшись выпечкой блинов, совсем забыла о службе в церкви. Услышав звон колоколов, она выскочила из дома, одной рукой держа сковородку с тестом, а другой подвязывая чепчик. Так и родилась идея «блинной гонки». Причем с годами ее усложнили: теперь участникам нужно бежать, подбрасывая блин на сковородке.

Партнер проекта:



