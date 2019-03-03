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Готовим тонкие блинчики с сытной, полезной и сладкой начинками. Рецепты с пошаговыми фото
Масленица длится целую неделю, а значит у вас точно найдется время хотя бы один раз приготовить блины. Вместе с
Румяные налисники
Ингредиенты теста:
Приготовление:
1. Смешиваем муку, соль, сахар, яйца.
2. Вливаем молоко.
3. Перемешиваем тесто так, чтобы не осталось комочков.
4. Добавляем подсолнечное рафинированное масло. Размешиваем и оставляем тесто на 20−30 минут.
5. Нагреваем сковороду, смазываем ее подсолнечным маслом и выливаем немного теста на горячую поверхность.
6. Как только верхняя сторона блина перестанет блестеть, а края станут сухими, переворачиваем его.
7. Обжариваем блин с другой стороны до румяного цвета (можете приподнять блин лопаточкой, чтобы проверить) и выкладываем его на тарелку. Сверху кладем кусочек сливочного масла.
8. Заворачиваем блин в треугольник. Повторяем эти шаги, пока не закончится тесто.
Мясная начинка
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мелко режем лук.
2. Нарезаем филе.
3. Хорошо обжариваем мясо с луком на сковороде, добавляем в процессе соль и перец.
4. Трем сыр на крупной терке.
5. Мелко нарезаем чеснок.
6. Мясо, лук, сыр, чеснок и сметану смешиваем в миске. Выкладываем начинку на блины.
7. Заворачиваем блины конвертиками, затем обжариваем их на сковороде до хрустящей корочки.
8. Подаем блюдо со сметаной.
Шпинатная начинка
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мелко нарезаем шпинат.
2. Обжариваем его в растительном масле.
3. Мелко нарезаем помидоры.
4. Измельчаем яйца.
5. Смешиваем шпинат, помидоры и яйца в миске, солим.
6. Выкладываем смесь на блины и заворачиваем их треугольниками.
7. Обжариваем треугольники с двух сторон.
8. Выкладываем блюдо на тарелку. Его можно украсить помидором и листиками шпината.
Творожная начинка
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Взбиваем блендером сливки, сахар и творог.
2. Высыпаем в смесь лимонную цедру и изюм, перемешиваем.
3. Выкладываем начинку на блины и сворачиваем их трубочками.
4. Помещаем блины на сковороду и обжариваем с двух сторон, пока они не подрумянятся.
5. Перекладываем готовые налистники на тарелку и украшаем блюдо кусочками лимона, цедрой и изюмом.
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Рассказываем и показываем, как приготовить тонкие блинчики с мясной, шпинатной и творожной начинками, а также делимся интересными фактами о Масленице....
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