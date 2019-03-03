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На испытаниях замечена первая модель «бюджетного» бренда Volkswagen - кроссовер Jetta VS5

04.03.2019 08:54 — Разное | Tut.by  
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В поле зрения фотошпионов попала первая модель новоиспеченного «народного» бренда от Volkswagen для Китая — это марка Jetta, совсем недавно представленная немецким автогигантом в Вольфсбурге.


Фотографии сильно закамуфлированных прототипов будущего кроссовера Jetta были сделаны во время ездовых испытаний модели на севере Швеции. По предварительной информации, запечатленный на снимках автомобиль будет носить индекс VS5 — судя по всему, это тот самый «паркетник», официальные изображения которого немцы предоставили во время презентации бренда (на это намекает, в часности, дизайн колесных дисков), так что камуфляж на тестовых прототипах является простой формальностью.



Фото: Volkswagen

О гамме доступных для VS5 силовых агрегатов данных пока нет — по сообщениям китайской профильной прессы, в перечне модификаций кроссовера будет версия с двухлитровой турбо-«четверкой» TSI под капотом.


Напомним, что рыночный дебют Jetta состоится в третьем квартале текущего года. Формально новая «народная» марка принадлежит совместному предприятию FAW-Volkswagen, которое и займется выпуском будущих моделей бренда на своем заводе в Чэнду (провинция Сычуань). В год планируется выпускать до 500 тысяч машин. Кроме VS5 модельный ряд Jetta на первых порах будет включать еще две модели — седан VA3 на основе Jetta для китайского рынка и более крупный кроссовер VS7, который, как ожидается, окажется перелицованной версией «паркетника» Seat Tarraco (он же Skoda Kodiaq).

 
 
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В поле зрения фотошпионов попала первая модель новоиспеченного «народного» бренда от Volkswagen для Китая - это марка Jetta, совсем недавно представленная немецким...
 
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