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Структура Управделами президента Беларуси монополизирует поставки белорусского битума в Украину

04.03.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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О планах сделать компанию «БЗТ-Украина» (дочерняя структура госпредприятия «Белзарубежторг») главным поставщиком битума в Украину рассказал заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.


Фото: satu.kz

Это заявление топ-менеджер одного из ключевых участников украинского топливного рынка сделал в ходе выступления на семинаре в Киеве, пишет издание enkorr.

«Даже если у вас будет заявка на БНК или на торги на торговой площадке, у нас поставка на рынок Украины будет осуществляться через компанию «БЗТ-Украина». Маржа ее будет зафиксирована на уровне 1,16 доллара /т — все будет четко видно и прозрачно», — отметил Сергей Гриб.

Также будет изменен принцип ценообразования. Одно из таких нововведений — переход от фиксированной к плавающей поправке по долгосрочным контрактам.

«В этом году мы можем принять такую систему, что поправка будет не четко зафиксирована, а она будет меняться от сезонности, от текущих продаж», — сообщил Сергей Гриб.

Он уточнил, что терм-контракт будет гарантировать только объем отгрузки, а ценовая поправка будет меняться, исходя из продаж на споте.

По словам замгендиректора БНК по коммерческим вопросам, такой принцип ценообразования был применен еще в 2017 году  на Мозырском НПЗ. В свою очередь заместитель генерального директора ОАО «Мозырский НПЗ» Олег Протасов уточнил, что в 2017 году у Мозырского завода было пять долгосрочных контрактов с украинскими контрагентами и все они были выполнены в полном объеме.

Во время дискуссии в зале новый принцип ценообразования не встретил поддержки, но Сергей Гриб пообещал продолжить обсуждение этой инициативы с украинским рынком для поиска оптимальной формы сотрудничества.


Представители БНК также подчеркнули, что заинтересованы в увеличении количества покупателей битума. «Наша цель — расширять клиентскую базу. Чем больше у нас будет клиентов, тем легче нам будет работать и тем меньше рисков. Потому что, когда мы замыкаемся на нескольких крупных компаниях — это большие риски, в том числе для нормальной работы битумной установки нефтеперерабатывающего завода», — отметил замгендиректора Мозырского НПЗ Протасов.

Также в 2019 году БНК решила уравнять стоимость железнодорожных отгрузок битума с автомобильными. «У нас были разные цены на реализацию битума автотранспортом и по железной дороге. Мы ставили автотранспорт на 5 долларов/т дороже. В этом году мы сравняли цены отгрузок автотранспортом и ж/д-транспортом в парке СПС», — сообщил замгендиректора БНК по коммерческим вопросам Сергей Гриб.

Как сообщал enkorr, в 2018 г. битум белорусских НПЗ обеспечил 55% баланса украинского рынка. В прошлом году в Украину импортировано 379 тыс. тонн битума из Беларуси, что на 16,7% меньше, чем в 2017 году (455 тыс. тонн). Снижение поставок из Беларуси обусловлено ростом импорта битума из России.

 
 
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О планах сделать компанию «БЗТ-Украина» (дочерняя структура госпредприятия «Белзарубежторг») главным поставщиком битума в Украину рассказал заместитель...
 
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