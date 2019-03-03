Кто платит за роскошную жизнь руководителей Беларуси

Николай Козлов направил в Министерство финансов официальный запрос с просьбой дать информацию, сколько стоит и из каких средств профинансирована закупка государством нового VIP-вертолета, пишет "Завтра твоей страны" . Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партиинаправил в Министерство финансов официальный запрос с просьбой дать информацию, сколько стоит и из каких средств профинансирована закупка государством нового VIP-вертолета, пишет





VIP-модель AW139, сделанная итальянской фирмой «AgustaWestland», стоит от 12 миллионов долларов. Он используется для эксклюзивных перевозок.





За последние 25 лет в Беларуси потрачены большие средства на элитные проекты – от Дворца Независимости, самолетов, вертолетов, резиденций до представительских автомобилей.





По сравнению с белорусскими высокопоставленными лицами, в других странах чиновники даже самого высокого уровня ведут более скромный образ жизни. Например, президенты и премьер-министры Литвы и Латвии пользуются местами эконом-класса при перелетах.





Почему у нас не так?





— К сожалению, политическая жизнь в Беларуси совершенно непрозрачна, — отмечает бывший заместитель председателя Гродненского горисполкома, основатель Движения «За свободу» Александр Милинкевич. — И это плохо. Ведь люди при власти не думают о том, выберут ли их в следующий раз, не размышляют о своих реальных рейтингах. Мы живем в такой стране, где публичной политики нет.





Депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва Леонид Дейко увязывает возникшую в Беларуси ситуацию с отсутствием гражданского контроля.





— У руководства отсутствует ответственность перед обществом, зависимость от этого общества, необходимость налаживать контакт с ним, чтобы добиваться успеха на выборах. Это уже не просто отсутствие чувства меры, которого, к слову, и раньше особо не было, это уже нечто большее, — говорит собеседник.









На чем можно было бы сэкономить?





Есть ли направления, куда следовало бы направить средства, и на чем можно было бы сэкономить? По мнению Александра Милинкевича, для Беларуси роскошью является и слишком большая армия.





— Она должна быть компактная, профессиональная, чтобы демонстрировать сопротивление в случае агрессии, — подчеркивает эксперт. — Про силовые структуры я уже не говорю, а это колоссальные расходы.





В стране, по мнению Александра Милинкевича, масса расходов, которые можно было бы пустить на совершенно иные цели, например, на развитие экономики, на реформы.





— Все говорят: реформы это дорого. Но ведь деньги есть, страна не такая бедная, хоть и не богатая. Но бесконтрольность порождает ненужные расходы. Мы даже не знаем, как формируются многие статьи бюджета, — констатирует экс-кандидат в президенты Беларуси.





Тем не менее, добавляет он, шансы изменить ситуацию в стране есть.





— В экономике мы и сегодня имеем неплохую стартовую площадку, просто нужны настоящие структурные реформы, и известно, как их можно делать. Взять пример соседних стран, той же Чехии, Эстонии, Польши, отбросить то, что у них было неудачно, и перенять успешное. Но у нас все зависит от одного человека. А страна теряет свои шансы, как и молодых людей, которые все чаще уезжают за рубеж и, к сожалению, навсегда, — подчеркивает Александр Милинкевич.