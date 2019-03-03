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Тролль 80 уровня: мэр украинского города пришел на митинг против себя, его не узнали

04.03.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Городской голова сфотографировался с плакатом с обвинениями в свой адрес.

Мэр украинского города Олевск (Житомирская область) Олег Омельчук пришел на митинг против себя. Никто из других участников протеста его не узнал, сообщает «Обозреватель».



Снимок городского главы на акции обнародовал в Twitter Тарас Олейник. На снимке видно, что Омельчук держит в руках плакат с надписью «Мэр с сообщниками ущемляют права граждан».

По данным житомирских СМИ, мэра Омельчука обвиняют в незаконном выделении земли.


«Это высший пилотаж. Вот он — будущий премьер», — иронично прокомментировал новость из Олевска украинский политолог Юрий Романенко в Фейсбуке.

 
Теги: Новости
 
 
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Городской голова сфотографировался с плакатом с обвинениями в свой адрес.
 
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