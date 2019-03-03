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Тролль 80 уровня: мэр украинского города пришел на митинг против себя, его не узнали
Городской голова сфотографировался с плакатом с обвинениями в свой адрес.
Мэр украинского города Олевск (Житомирская область) Олег Омельчук пришел на митинг против себя. Никто из других участников протеста его не узнал, сообщает
Снимок городского главы на акции обнародовал в
По данным житомирских СМИ, мэра Омельчука обвиняют в незаконном выделении земли.
«Это высший пилотаж. Вот он — будущий премьер», — иронично прокомментировал новость из Олевска украинский политолог Юрий Романенко в Фейсбуке.
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Городской голова сфотографировался с плакатом с обвинениями в свой адрес.
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