На каких заводах зарплата меньше 500 долларов?

По официальным данным Министерства промышленности, на одних предприятиях суммы едва превышают 200 долларов, на других – чуть переваливают за 500. А предприятия, на которых средняя зарплата больше 1000 долларов, вообще можно пересчитать по пальцам одной руки.





Вот лишь некоторые цифры средней зарплаты на предприятиях Министерства промышленности за декабрь прошлого года (средняя зарплата указана в долларах, средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару США в декабре 2018 года 2,1332):





ОАО «Брестсельмаш» 254,9 доллара

ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод» 177,5

ОАО «Брестский электромеханический завод» с филиалами 300

ОАО «Полесьеэлектромаш» 288,4

ОАО «Кобринский инструментальный завод»СИТОМО» 250,8

ОАО «Брестмаш» 255,3

ЗАО «Амкодор-Пинск» 382,1

ОАО «Витебский приборостроительный завод» 257,8

ОАО «Технолит Полоцк» 224,6

ОАО «Гомельский радиозавод» 248,5

ОАО «Бобрйсксельмаш» 286

ОАО «Минский завод отопительного оборудования» 203

ОАО «Амкодор Унимод» 359,8

ОАО «Минский подшипниковый завод» с филиалами 382,4

ОАО «Станкостроительный завод имени Кирова» 423,1

ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» 603,1





Как люди умудряются выживать на 250—350 долларов, почему не увольняются, почему не выходят на площадь митинговать?





На эти вопросы мы попросили ответить председателя Свободного союза металлистов Александра Бухвостова.





– К концу прошлого года зарплаты на многих предприятиях немного подняли, – говорит Бухвостов. – Где-то, возможно, искусственно. С другой стороны, к концу года на крупных предприятиях обычно идут выплаты к новому году, премии, отсюда и более высокие суммы. На многих предприятиях вышли на 500 долларов, а кое-где зарплаты и выше: например, на МАЗе, Тракторном, Интеграле. Но если взять первые месяцы уже этого года, то мы наблюдаем, что зарплата практически на всех предприятиях резко упала. Даже в Солигорске заработки снизились, хотя там получали больше, чем в Минске





При этом есть предприятия, где средняя зарплата около 180 долларов – например, на ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод».





У нас нет достаточно мобильного выхода на все предприятия, но с некоторых заводов информация до нас доходит. И мы знаем, как там обстоят дела. Не так давно поступила информация с Борисовского завода «Автогидроусилитель». По словам рабочих, там нарушен график выплаты зарплаты, которая стабильно составляет около 400--500 рублей.









Как люди сводят концы с концами? Трудный вопрос…





Когда люди не имеют средств, чтобы нормально себя чувствовать на потребительском рынке, остается только предполагать, что они сидят и ждут чуда: а вдруг что-то изменится? Иначе я объяснить не могу…





Но при этом наблюдается какая-то глубокая безысходность, мало кто реально верит в перемены к лучшему.

Менталитет у наших людей не протестный, на площадь идут, когда уже совсем, как говорится, припрет. А пока есть возможность – кто-то подрабатывает где только возможно, кто-то на даче выращивает фрукты-овощи и таким образом выживает. Не живут, а именно выживают. Потому что на 200-300 долларов сложно жить. У меня такое впечатление, что люди, имеющие такую зарплату, думают: лишь бы не было войны. И терпят, чтобы не было еще хуже…





А когда начинаешь с ними разговаривать, отвечают, что боятся потерять работу. Это очень характерно для небольших предприятий, и такие же тенденции в регионах, где весьма непросто найти рабочее место…





Или вот еще история. Недавно в наш профсоюз обратился человек с просьбой о помощи. История такая: прошла аттестация рабочего места, после которой убрали некоторые доплаты. Он решил уволиться с завода, потому что посчитал, что произошли существенные изменения условий труда. А ему говорят: нет, это не ухудшение условий труда. Он обратился за помощью в профсоюзы, но инкогнито, и просит не называть его фамилию и другие данные…





Вообще, сегодня проблем на предприятиях много. И это не только зарплата. Молодые рабочие не хотят оставаться на заводах. Надо 7-8 лет работать, чтобы достичь определенного профессионального уровня. Зарплаты низкие, а ребята хотят получать больше. Поэтому увольняются. А пенсионеров такая ситуация как раз устраивает. Они получают пенсию, плюс не очень большая зарплата, и вместе получается вроде бы нормально.





Независимые профсоюзы часто упрекают, что они не могут ничего сделать. Но ведь профсоюзы – это, прежде всего, люди, и если они сами не хотят кардинально решать свои проблемы, то кто им поможет? Когда дело доходит до каких-то серьезных манифестаций, то чаще всего оказывается, что основную массу все устраивает. Поэтому, наверное, так и живем…



