Обнимался ли Олег Трусов с Лукашенко?

Сообщалось, что в перерыве, который объявили во время большой пресс-конференции, Александр Лукашенко тепло пообщался с историком и бывшим коллегой по овальному залу Валентином Голубевым. А обнялся ли с Лукашенко экс-глава «Таварыства беларускай мовы», исполняющий обязанности ректора Университета имени Нила Гилевича Олег Трусов?





- В отличие от Валентина Голубева, я такой возможностью не воспользовался, - улыбнулся Олег Анатольевич. – А в целом, у меня осталось хорошее впечатление от мероприятия. Главное, что губернией в Россию Беларусь не пойдет. Видимо, ради этого Лукашенко и собрал и левых, и правых, и жука и жабу. И он блестяще, на мой взгляд, положил российских журналистов на лопатки, отомстил им на сочинские трудности.





- Россиянам он дал ответ. Но осталось много острых вопросов, которые почему-то никто не рискнул задать Лукашенко…





- Там не было кому эти острые вопросы задавать. Все боялись. К тому же, многие знают, что задавать вопросы Лукашенко очень трудно, я сказал бы, что даже и небезопасно. Он человек опытный, и может тебя так высмеять, что будешь потом дураком выглядеть на всю страну. Поэтому, как правило, вопросы задают те, кого он знает, и он знает, от кого чего примерно ждать. Вот посмотрите, он был уверен, что Алена Анисим будет задавать вопрос про белорусский язык, а она спросила про пенсии.





- Да, и по телевизору было видно, что он весьма удивлен ее вопросом.





- А Елена первой задала вопрос, который касается и волнует всех простых людей. И она его вывела из равновесия. Многие, кстати, поднимали руку, но им не дали возможности задать вопрос.





- А я с вами здесь категорически не соглашусь. Часто от нашей оппозиции можно было услышать: мы не пойдем на белорусское телевидение, потому что нас зовут не на прямой эфир, а в записи вырежут все самое острое. Здесь был как раз прямой эфир. И в зале были представители так называемой оппозиции. Нужно было только встать с места, нажать кнопку или взять микрофон – и тебя слышит вся страна. Да, это, возможно, сломало бы сценарий, нарушителя «протокола» могли вывести из зала, но опять же, все это было бы в прямом эфире! В конце концов, после пяти часов эфира можно было встать и уйти, а не сидеть декорацией.





- Все зависит от скандальности человека. А скандальных персон туда никто не приглашал.





- А может, все дело в смелости? В ощущении себя свободным человеком?





- Не знаю… Мне кажется, это немного разные вещи…





Я, когда задавал свой вопрос, предложил Лукашенко чаще выступать на белорусском языке, хотя бы раз 10-15 в год. И в зале, как мне показалось, меня поддержали. Ну и потом Лукашенко начал рассказывать, как Кучме переводил… Самое интересное, что Кучма прекрасно говорит по-белорусски, и его родители тоже. Кучма родом из деревни на границе с Беларусью, где белорусских слов больше, чем украинских! Но это другая история…





Самое главное, что прозвучало на этом мероприятии, это то, что Лукашенко не хочет умереть в президентском кресле. И, скорее всего, он уже начал искать себе преемника. Пока живой-здоровый, еще лет пять поруководит, но за это время должен найти преемника. Я не согласен, что он до смерти будет править. Он сам об этом сказал. И я считаю, что Лукашенко должен уйти красиво…





Сама ли Алена Анисим придумала вопрос?





Многие говорят что сценарий «Большого разговора» Лукашенко с общественностью был тщательно продуман теми, кто его готовил, а все выступления – заранее распределены. Просили ли депутата Елену Анисим согласовать свой вопрос или она озвучила его экспромтом?





- Меня не просят задавать или не задавать те или иные вопросы по той простой причине, что я человек публичный, ко мне часто обращаются журналисты, и поскольку я человек искренний, то не привыкла врать, - ответила Елена Анисим. - И не люблю. Поэтому меня не просили. Единственное, когда уже все сидели в зале, говорили: вот здесь будут микрофоны, выключите звук в своих телефонах и если вы хотите задать вопрос, то дождитесь, пока вам дадут микрофон, иначе вас не будет слышно. Это единственные ценные указания и рекомендации, которые давали.





Что касается того, постановочное это шоу или нет, то, конечно, были фрагменты, которые выводились на большой экран. Ясное дело, что это были заранее подготовленные вопросы. Как и анализ вопросов, который сделало БелТА. За остальное я сказать не возьмусь.





Было очевидно, что Александр Григорьевич был готов отвечать на вопросы про Россию, и говорил об этом очень открыто и искренне, даже с болью в душе.





Кстати, все его ответы по поводу России мне очень понравились, особенно что 98 процентов белорусов на референдуме скажут нет, мы не хотим быть в составе России. Это было отлично!





Мне понравились вопросы и Дмитрия Лукашука, и Валентина Жданко. У меня тоже напрашивался один вопрос, связанный с президентскими выборами, но поскольку акценты уже были расставлены, я его не стала задавать. Но спросила о том, что волнует людей.





Мне, кстати, могли слово и не дать. Все время апеллировали к Трусову, Олег Анатольевич видел, что я долго держу руку, и, когда ему дали слово, сказал выступать мне. И я использовала ту неточность, которая возникла, когда нас представляли. И озвучила то, о чем меня чаще всего спрашивают во время поездок в регионы. Цены растут, и пенсии за ними, конечно, не успевают. Те, кто имеет пенсии меньше 400 рублей, живет весьма непросто…





Задавали мне на округе вопросы и про медицинские услуги. Если бесплатно приходишь в поликлинику и необходимо сделать какое-то обследование, ждать нужно несколько месяцев, а платно – все гораздо быстрее. Но платные исследования не все могут себе позволить, особенно когда речь о регионах!..









Поедет ли Ярослав Романчук в колхоз?





Лукашенко предложил немного «заземлить» известного экономиста и фактически предложил ему поруководить одним из отстающих колхозов.





Согласится ли Романчук сменить место жительства?





- Я уже по этому поводу отреагировал в соцсетях: разница межу экономистом и управляющим колхозом – это как разница между электромонтером и электронщиком, - сказал Романчук «Белорусскому партизану». – Если Лукашенко и его окружение до сих пор не понимают, что зарабатывать деньги и делать экономическую политику – это разные специальности, то, боюсь, представление чиновников о работе в колхозе может быть примерно таким же. Безусловно, во время пресс-конференции это был троллинг, который не предполагал никаких ответных действий. Если бы я был госслужащим, на меня лежала где-то папка компромата и состоялся такой разговор, я, конечно, терпел бы. А поскольку я свободный человек, то в ответ предложил схему, чтобы в стране не осталось отстающих колхозов, но были конкурентные сельхозпредприятия, где было бы за счастье работать экономистам, менеджерам и даже бывшим президентом.





- Ярослав, а вы не боитесь, что после выступления Александра Мошенского вас выведут из состава Совета по развитию предпринимательства? Мошенский открыто сказал, что вы своими бесконечными инициативами удлиняете рабочие сутки вице-премьера Александра Турчина…





- А я в состав Совета не просился – меня пригласили. И я работаю. Ну а то, что у Александра Генриховича много должностей и сфер, за которые он отвечает, и он не совсем справляется в течение рабочего дня – это не моя вина.





В Совете вообще налицо конфликт интересов. Премьер-министр Сергей Румас в составе Совета вынужден подчиняться Турчину, хотя на деле все наоборот. Совет по развитию предпринимательства все больше и больше играет такую декоративную функцию, и те предложения, которые я выносил на рассмотрение много раз, практически все ложатся на полки. Даже не знаю, анализирует ли их кто-либо.





Никакого влияния на экономическую политику в стране Совет не оказывает.





Лукашенко создал этот Совет, возможно, с благой целью, но во что он превратился под руководством Турчина… Некоторые члены Совета открыто говорят: жаль времени ходить на эти заседания, потому что Совет не решает даже самых элементарных вопросов…





Мне дико не понравилось, кстати, что Лукашенко много раз повторял, что у нас в стране созданы чуть ли не райские условия для развития предпринимательства. Откуда он это взял? Похоже, не все чиновники знают, что такое экономическая свобода…







