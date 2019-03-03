Зачем нужна жизненная цель и что это такое

До сих пор не существует точного и однозначного понятия жизненной цели. Однако примерно обозначить значение этого словосочетания можно.

Жизненная цель — это самое главное стремление на данный момент времени, которое создает определенные паттерны поведения в повседневности. Не у каждого человека она есть, и это нормально. Тем не менее наличие жизненной цели напрямую влияет на наше мироощущение, работоспособность и умение достигать более мелких замыслов.





Жизненная цель — концепция весьма масштабная, затрагивающая большую часть сфер жизни, окруженная множеством мелких целей. Ее наличие помогает намного лучше осознавать и формулировать интересы, ценности и стремления. Кроме того, она помогает постоянству поведения даже при изменении условий внешней среды. Осознавая, что он хочет, человек будет стремиться искать альтернативные варианты решения задач.

Главная жизненная цель помогает более рационально распределять ресурсы и даже отказываться от чего-то без сильного эмоционального стресса.

При этом не всегда наличие главной цели несет только положительные моменты. Иногда невозможность двигаться дальше (например, под влиянием среды) загоняет человека в сильный стресс, возникает психологическое и физическое напряжение.

Не каждый человек способен поставить цель. Для этого нужны определенные качества. Например, склонность к самоанализу, проницательность и, конечно, умение планировать. Более того, порой это абсолютно невыгодно. Наличие цели и реальная, а не мнимая невозможность ее достижения приводят к серьезному стрессу.

Интересно, что пока ни у одной науки нет точного ответа, как именно в нашем мозге формируются жизненные цели, на какие когнитивные функции они влияют и какую конкретную пользу они приносят. Однако очевидно, что порой именно наличие жизненной цели помогает не опускать руки в критических ситуациях и двигаться дальше. И при этом совсем не обязательно, чтобы она была осязаемой.