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Сколько лет сна теряют люди после рождения ребенка

04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Исследователи из Университета Уорика установили, что появление первого ребенка в семье оказывает радикальное влияние на сон родителей, отнимая у них в целом около шести лет здорового отдыха, пишет The Guardian.

— Дети, конечно, является основным источником радости для большинства родителей, но, вероятно, повышенные требования и обязанности, связанные с новой ролью, сильно снижают качество сна. Это проявляется примерно в течение шести лет после рождения первого ребенка, — пояснила доктор Сакари Лемола.

Специалисты ссылаются на масштабное семилетнее исследование с участием 4600 семей. В ходе работы с добровольцами выяснилось, что в первые три месяца после рождения малыша женщины теряют примерно один час здорового сна, мужчины — 15 минут.

Через несколько лет у матерей этот показатель снижается до 20 минут, у отцов остается прежним. Исследователи из UK Sleep Council заявили, что регулярный недосып приближает развитие болезни Альцгеймера, провоцирует набор лишнего веса и ставит под угрозу иммунную систему.
Также плохой сон связан с психическими расстройствами, включая депрессию, беспокойство, повышенную тревожность.

 
 
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Исследователи из Университета Уорика установили, что появление первого ребенка в семье оказывает радикальное влияние на сон родителей, отнимая у них в целом около...
 
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