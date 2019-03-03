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Сколько лет сна теряют люди после рождения ребенка
04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Исследователи из Университета Уорика установили, что появление первого ребенка в семье оказывает радикальное влияние на сон родителей, отнимая у них в целом около шести лет здорового отдыха, пишет The Guardian.
— Дети, конечно, является основным источником радости для большинства родителей, но, вероятно, повышенные требования и обязанности, связанные с новой ролью, сильно снижают качество сна. Это проявляется примерно в течение шести лет после рождения первого ребенка, — пояснила доктор Сакари Лемола.
Специалисты ссылаются на масштабное семилетнее исследование с участием 4600 семей. В ходе работы с добровольцами выяснилось, что в первые три месяца после рождения малыша женщины теряют примерно один час здорового сна, мужчины — 15 минут.
Через несколько лет у матерей этот показатель снижается до 20 минут, у отцов остается прежним. Исследователи из UK Sleep Council заявили, что регулярный недосып приближает развитие болезни Альцгеймера, провоцирует набор лишнего веса и ставит под угрозу иммунную систему.
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Исследователи из Университета Уорика установили, что появление первого ребенка в семье оказывает радикальное влияние на сон родителей, отнимая у них в целом около...
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