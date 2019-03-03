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Загадка голубых глаз хаски раскрыта

04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В 2018 году исследователей заинтересовала обширная генетическая база данных. Она был собрана компанией, которая использовала слюну собак, чтобы предоставить владельцам отчеты о происхождении их домашних питомцев.

Команда исследователей изучила генетические профили, чтобы узнать больше о генетике собак—в частности, почему у таких собак, как сибирские хаски, голубые глаза.

Сравнили более 6000 собак и 200 000 генетических маркеров. В основном, ничего особенного не нашли. Однако вскоре стала выстраиваться некая последовательность собак с выраженной особенностью в хромосоме 18.

Это были собаки с голубыми глазами. Исследователи увеличили этот участок, чтобы найти мутации, которые могли бы ответить на вопрос. Они нашли то, чего никогда раньше не видели в генетике. Рядом с обычным геном, отвечающим за развитие глаз у млекопитающих, оказался еще один – его назвали ALX4.
Последний каким-то образом продублировал себя, и именно это стало причиной появления собак с голубым цветом глаз. Эта неизвестная мутация не является причиной появления голубых глаз у людей или любого другого известного вида.

 
 
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В 2018 году исследователей заинтересовала обширная генетическая база данных. Она был собрана компанией, которая использовала слюну собак, чтобы предоставить...
 
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