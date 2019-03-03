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МВД Беларуси запускает новый сайт
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси запускает новый сайт, пока он доступен в тестовом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.
Функционировать в тестовом режиме новый сайт начал сегодня - в день 102-летия милиции Беларуси. Он доступен по адресу
Сайт разработан с учетом актуальных требований законодательства к интернет-ресурсам госорганов. Он отвечает современным тенденциям - имеет адаптивную и мобильную версии, версию для слабовидящих.
МВД приглашает принять участие в тестировании нового сайта органов внутренних дел Беларуси. Высказать замечания и предложения по работе ресурса можно с помощью специальной формы.-0-
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси запускает новый сайт, пока он доступен в тестовом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел. ...
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