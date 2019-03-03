4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси запускает новый сайт, пока он доступен в тестовом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Функционировать в тестовом режиме новый сайт начал сегодня - в день 102-летия милиции Беларуси. Он доступен по адресу testmvd.gov.by . Сайт объединил все информационные ресурсы подразделений и региональных управлений. "Кроме традиционных разделов с информацией в обновленной версии сайта представлены различные онлайн-сервисы для физлиц. К примеру, пользователи смогут проверить автомобиль - не находится ли он в розыске. Также можно узнать об ограничении выезда из страны, неоплаченных штрафах по линии ГАИ", - рассказали в МВД.

Сайт разработан с учетом актуальных требований законодательства к интернет-ресурсам госорганов. Он отвечает современным тенденциям - имеет адаптивную и мобильную версии, версию для слабовидящих.

МВД приглашает принять участие в тестировании нового сайта органов внутренних дел Беларуси. Высказать замечания и предложения по работе ресурса можно с помощью специальной формы.-0-