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МВД Беларуси запускает новый сайт

04.03.2019 09:11 — Разное | БелТА  
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МВД Беларуси запускает новый сайт

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси запускает новый сайт, пока он доступен в тестовом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Функционировать в тестовом режиме новый сайт начал сегодня - в день 102-летия милиции Беларуси. Он доступен по адресу testmvd.gov.by. Сайт объединил все информационные ресурсы подразделений и региональных управлений. "Кроме традиционных разделов с информацией в обновленной версии сайта представлены различные онлайн-сервисы для физлиц. К примеру, пользователи смогут проверить автомобиль - не находится ли он в розыске. Также можно узнать об ограничении выезда из страны, неоплаченных штрафах по линии ГАИ", - рассказали в МВД.

Сайт разработан с учетом актуальных требований законодательства к интернет-ресурсам госорганов. Он отвечает современным тенденциям - имеет адаптивную и мобильную версии, версию для слабовидящих.

МВД приглашает принять участие в тестировании нового сайта органов внутренних дел Беларуси. Высказать замечания и предложения по работе ресурса можно с помощью специальной формы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси запускает новый сайт, пока он доступен в тестовом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел. ...
 
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