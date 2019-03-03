Американцы применили в Сирии самолет, которого официально нет на вооружении

ВВС США в обстановке особой секретности применили несколько ударных самолетов-невидимок Lockheed F-117A Nighthawk в Сирии, сообщает известный авиационный ресурс Scramble со ссылкой на собственный источник.





По крайней мере четыре F-117A были развернуты на Ближнем Востоке и совершали боевые вылеты над Сирией и Ираком. Для ударов по целям F-117A, якобы, использовали малогабаритные управляемые авиационные бомбы SDB.

Самолеты-невидимки базировались на одном из аэродромов в Саудовской Аравии, ОАЭ или Катаре. Также издание утверждает, что один из F-117A попал «в летное происшествие» и даже совершил вынужденную посадку «вне своей основной базы».

Напомним, что ВВС США официально сняли с вооружения все 50 остававшихся в строю малозаметных самолетов F-117A в 2008 году. Самолеты были отправлены на хранение на авиабазу Тонопа (штат Невада), однако эти ударные самолеты периодически летают над знаменитой секретной базой Area 51. Недавно один Nighthawk был заснят в этом районе случайным наблюдателем.

В небе этот самолет напоминает летающий треугольник, его не видят локаторы, а еще он черного цвета. Чтобы сделать его таким (угловатым, но летающим), конструкторам пришлось нарушить все возможные законы самолетостроения и аэродинамики, потратив 6,56 млрд долларов, чтобы F-117 Night Hawk мог хотя бы летать.

Зато F-117 Night Hawk невидим на радарах: эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) самолета при облучении его локатором, по некоторым данным, составляла от 0,01 до 0,0025 м² в зависимости от ракурса.