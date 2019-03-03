Гродноэнерго по смс будет предупреждать об отключениях, ремонтах и тарифах

Филиал «Гродненские электрические сети» РУП « Гродноэнерго » с 2016 года информирует жителей Гродно о предстоящих отключениях электроэнергии (плановых ремонтах, аварийных отключениях) при помощи SMS-оповещений на сотовый телефон.

энергоснабжающая организация. Подобная информация размещается также на сайте предприятия, но SMS-оповещение позволяет информировать граждан, которые попадают в зону планируемых отключений электроустановок при проведении ремонтов либо аварийных отключениях, а также об изменении тарифов на электроэнергию, порядке оплаты и других необходимых случаях. В SMS-рассылках также указывается информация о продолжительности отключения и сроках возобновления. SMS-оповещения для граждан осуществляются на бесплатной основе, все затраты берет на себяорганизация.

Гродненские электрические сети – клиентоориентированная организация, и нам важно, чтобы гражданам – потребителям электроэнергии было удобно и комфортно, чему способствует также новый вид услуги в виде SMS-оповещений.





С целью создания базы данных по номерам сотовых телефонов абонентов Гродно убедительная просьба к гражданам – собственникам квартир, домовладений, сообщить свои контактные телефоны сотовых операторов связи любым из способов: электронным письмом на адрес: MilashevichElla@energo.grodno.by, в абонентский отдел по адресу: 1 пер. Победы, 3 или по телефонам: 45-45-17, 45-45-27, 45-45-08.

Филиал РУП "Гродноэнерго" Электрические сети. УНП 500036458