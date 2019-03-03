ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродноэнерго по смс будет предупреждать об отключениях, ремонтах и тарифах

04.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» с 2016 года информирует жителей Гродно о предстоящих отключениях электроэнергии (плановых ремонтах, аварийных отключениях) при помощи SMS-оповещений на сотовый телефон. 
 
Подобная информация размещается также на сайте предприятия, но SMS-оповещение позволяет информировать граждан, которые попадают в зону планируемых отключений электроустановок при проведении ремонтов либо аварийных отключениях, а также об изменении тарифов на электроэнергию, порядке оплаты и других необходимых случаях. В SMS-рассылках также указывается информация о продолжительности отключения и сроках возобновления. SMS-оповещения для граждан осуществляются на бесплатной основе, все затраты берет на себя энергоснабжающая организация.
 
Гродненские электрические сети – клиентоориентированная организация, и нам важно, чтобы гражданам – потребителям электроэнергии было удобно и комфортно, чему  способствует также новый вид услуги в виде SMS-оповещений.
 
Гродноэнерго по смс будет предупреждать об отключениях, ремонтах и тарифах
 
С целью создания базы данных по номерам сотовых телефонов абонентов Гродно убедительная просьба к гражданам – собственникам квартир, домовладений, сообщить свои контактные телефоны сотовых операторов связи любым из способов: электронным письмом на адрес: MilashevichElla@energo.grodno.by, в абонентский отдел по адресу: 1 пер. Победы, 3 или по телефонам: 45-45-17, 45-45-27, 45-45-08.
Филиал РУП "Гродноэнерго" Электрические сети. УНП 500036458
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» с 2016 года информирует жителей Гродно о предстоящих отключениях электроэнергии (плановых ремонтах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На испытаниях замечена первая модель «бюджетного» бренда Volkswagen - кроссовер Jetta VS5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика