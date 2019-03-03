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"Белпочта" 5 марта проведет промомероприятие "Весенний комплимент"

04.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В областном центре акция будет проходить с 11.00 до 14.00 в отделении связи № 25, которое находится по адресу улица К. Маркса, д. 29. 
 
В этот день клиенты смогут купить яркие весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а "Белпочта" бесплатно доставит эти поздравления по всей республике . Во время акции клиентам также презентуют широкий спектр услуг "Белпочты",- рассказали  организаторы.  
 
 
 
Служба информации "ГП"
 
 
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В областном центре акция будет проходить с 11.00 до 14.00 в отделении связи № 25, которое находится по адресу улица К. Маркса, д. 29.
 
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