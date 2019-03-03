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Женщина погибла на пожаре в девятиэтажке в Микашевичах

04.03.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Женщина погибла на пожаре в девятиэтажке в Микашевичах
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Загорелась квартира 56-летней женщины, расположенная на шестом этаже здания по улице Первомайской.

«Хозяйка была обнаружена на полу в коридоре в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи констатировала смерть», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Спасатели эвакуировали с шестого и выше расположенных этажей 11 человек. 

В горевшей квартире огонь уничтожил мебель в одной из комнат. Закопчены стены и потолок. 

Причина пожара устанавливается. 

Женщина погибла на пожаре в девятиэтажке в Микашевичах
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Возгорание произошло 3 марта вечером.
 
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