Женщина погибла на пожаре в девятиэтажке в Микашевичах

Загорелась квартира 56-летней женщины, расположенная на шестом этаже здания по улице Первомайской.

«Хозяйка была обнаружена на полу в коридоре в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи констатировала смерть», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Спасатели эвакуировали с шестого и выше расположенных этажей 11 человек.

В горевшей квартире огонь уничтожил мебель в одной из комнат. Закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.

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