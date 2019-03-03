|
Женщина погибла на пожаре в девятиэтажке в Микашевичах
04.03.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты
Загорелась квартира 56-летней женщины, расположенная на шестом этаже здания по улице Первомайской.
«Хозяйка была обнаружена на полу в коридоре в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи констатировала смерть», - сообщает
Спасатели эвакуировали с шестого и выше расположенных этажей 11 человек.
В горевшей квартире огонь уничтожил мебель в одной из комнат. Закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание произошло 3 марта вечером.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)