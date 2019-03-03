Белорусские спортсменки на ЧЕ в Глазго завоевали призовые места

Анастасия Мирончик-Иванова и Эльвира Герман принесли Беларуси призовые места, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Анастасия Мирончик-Иванова заняла второе место, показав в прыжке в длину результат 6,93 метра 3 марта в Глазго.

Эльвира Герман также принесла призовое место, завоевав бронзу на чемпионате Европы в закрытых помещениях в беге на 60 метров с барьерами.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении прошел в Глазго (Шотландия) с 1 по 3 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 легкоатлетов из 49 стран Европы.