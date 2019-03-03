ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска завоевала серебряную медаль ЧЕ в прыжках в длину

04.03.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белоруска завоевала серебряную медаль ЧЕ в прыжках в длину

фото: БФЛА

Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова взяла серебро чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.

Белорусская легкоатлетка покорила длину в 6,93 метра. Это ее личный рекорд в помещении.

Золотую медаль завоевала сербка Иване Шпанович с результатом 6,99 метра, а бронза досталась украинке Марине Бех-Романчук (6,84 м).

Ранее еще одна белорусская спортсменка, Эльвира Герман, завоевала бронзовую медаль в беге на 60 метров с барьерами (8,00 с).

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова взяла серебро чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американцы применили в Сирии самолет, которого официально нет на вооружении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика