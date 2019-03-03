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Белоруска завоевала серебряную медаль ЧЕ в прыжках в длину
04.03.2019 09:12 — Разное | Ежедневник
фото: БФЛА
Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова взяла серебро чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.
Белорусская легкоатлетка покорила длину в 6,93 метра. Это ее личный рекорд в помещении.
Золотую медаль завоевала сербка Иване Шпанович с результатом 6,99 метра, а бронза досталась украинке Марине Бех-Романчук (6,84 м).
Ранее еще одна белорусская спортсменка, Эльвира Герман, завоевала бронзовую медаль в беге на 60 метров с барьерами (8,00 с).
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Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова взяла серебро чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.
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